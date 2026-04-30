경기도, 3기 신도시 학교난 ‘숨통’…7개 학교 신·증설 교육부 중앙투자 심사 통과

세줄 요약 3기 신도시·개발지구 학교 7곳 심사 통과

이천과학고 포함, 미래형 과학고 4교 완성

학생 배치 기반 마련, 원거리 통학 완화 기대

이미지 확대 경기도교육청 전경

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경기도교육청이 2026년 정기 2차 교육부 중앙투자심사에 의뢰한 3기 신도시 개발 지구 등에 7개 학교 신·증설 사업이 30일 통과했다.심사를 통과한 학생 배치시설 사업은 ▲(가칭)이천과학고 신설 ▲고양 창릉6초 ▲고양 창릉3중 ▲부천 대장1초 ▲평택 도일중 ▲시흥 장현1고 ▲광명 광명남초 증개축 총 7건이다.이천과학고 신설 사업을 마지막으로 시흥·성남·부천·이천 지역 ‘경기 미래형 과학고’ 4교가 모두 교육부 중앙투자심사를 통과했다.이천과학고는 SK하이닉스 등 지역 산업 기반과 연계한 반도체 특화 교육과정을 운영할 예정이다. 첨단 과학 기술 분야 인재 양성과 경기 동부권 교육 균형발전에 큰 역할을 할 것으로 전망된다.고양 창릉·부천 대장 등 3기 신도시를 비롯해 개발사업 지역인 평택·시흥 지역의 5개 학교가 신설 승인됐고 광명 지역 재개발에 따른 초등학교 증·개축 사업도 통과됐다.이로써 대규모 주택 개발에 따른 적기 학생 배치 기반을 마련하고, 평택·시흥지역 중·고등학생 원거리 통학 문제 또한 해소할 수 있을 것으로 기대된다.안승순 기자