‘이괄의 난’ 진압한 유효걸 초상화 보물 승격 지정

세줄 요약 유효걸 초상 및 궤, 보물 승격 지정

이괄의 난 진압 공신 초상화와 보관 궤

전승 내력 명확, 보존 상태 양호

이미지 확대 유효걸 초상화를 보관하던 궤. 천안시 제공

이미지 확대 국가지정 문화유산 보물로 승격 지정된 유효걸 초상화. 천안시 제공

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충남 천안시는 국가유산청 문화유산위원회가 ‘유효걸 초상 및 궤’를 국가지정 문화유산 보물로 승격 지정했다고 29일 밝혔다.‘유효걸 초상 및 궤’는 이괄의 난을 진압해 진무공신(振武功臣) 2등에 책봉된 유효걸(1594~1627)의 초상화와 이를 보관하던 궤다.초상화는 머리에 사모를 쓰고 가슴에 해치 흉배가 달린 관복을 착용하며 두 손을 마주 잡은 자세로 17세기 공신화상의 일반적인 형식과 도상의 특징을 보여준다.궤는 초상화와 함께 제작된 것으로 추정되며, 초상화를 보관하던 궤가 같이 전해져 의미가 크다.충청남도 유형문화유산이었던 ‘유효걸 초상 및 궤’는 후손가에 전승되어 온 내력이 명확하고, 진무공신화상 중 우수한 사례로 보존상태도 양호하다.시가 관리하는 국가유산은 국가지정 17건, 도지정 31건, 문화유산자료 25건, 국가등록 문화유산 37건 등 총 110건이다.시 관계자는 “꾸준한 관심과 연구조사를 통해 지역의 국가유산을 발굴하고 체계적인 보존 방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자