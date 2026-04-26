의대 다음은 ‘삼전닉스’… 연고대 반도체 계약학과 합격선 역대 최고

삼성·하이닉스 채용 연계에 인기

수시 일부 전형은 의대 수준 근접

2026-04-27 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연세대와 고려대 반도체 계약학과의 2026학년도 수시 내신 합격선이 역대 최고치를 기록했다. 반도체 산업 호황 속에서 삼성전자와 SK하이닉스에 곧바로 입사할 수 있는 전공들의 인기가 치솟고 있는 셈이다.26일 종로학원에 따르면 연세대 시스템반도체공학과(삼성전자 계약학과)의 2026학년도 수시 합격선 평균은 1.47등급으로 집계됐다. 이는 학과 개설 첫해인 2021학년도(3.1등급) 대비 크게 상승한 수치로, 최근 6년 사이 가장 높은 수준이다.고려대 반도체공학과(SK하이닉스 계약학과)의 수시 합격선 역시 2.68등급으로 나타났다. 이 또한 2021학년도(3.25등급) 대비 상승하며 최고치를 경신했다.정시 합격선도 올랐다. 고려대 반도체공학과의 2026학년도 정시 합격선은 국어·수학·탐구 영역 백분위 평균 96.67점으로, 전년도(95.33점)보다 상승했다.특히 연세대 교과전형(추천형)과 고려대 종합전형(학업우수전형)의 합격선은 1등급 초반대까지 형성되며 의대 수준에 근접했다는 분석이 나온다.임성호 종로학원 대표는 “과거 최상위권 이과생들의 관심이 의대나 서울대 공대에 집중됐다면, 최근에는 연세대와 고려대 반도체 계약학과로도 일정 부분 이동하는 흐름이 나타나고 있다”며 “의대 선호가 여전히 높은 것은 사실이지만, 이를 선호하지 않는 상위권 학생들에게는 대체 선택지로 자리 잡고 있다”고 밝혔다.임태환 기자