“지역인재로 균형성장”…범정부 협력 본격화

거점국립대 3곳 선정, AI·성장엔진 패키지 지원

金 총리 “교육-취업-정착 선순환 구축해야”

이미지 확대 성장엔진 연계 지역인재 양성 관계장관 회의 주재하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 성장엔진 연계 지역인재 양성 관계장관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.24 연합뉴스

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정부가 수도권 집중 완화와 국가균형발전을 위한 범부처 협력에 본격적으로 착수했다. 산업·국토 정책과 대학을 연결해 ‘지방에서 인재가 머무는 구조’를 만들겠다는 구상이다.김민석 국무총리는 24일 정부서울청사에서 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성 관계장관회의’를 주재하고, 지역인재 양성 지원대학 선정 기준과 부처 간 협력 방안을 논의했다. 이날 회의에는 교육부, 기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 국토교통부, 중소벤처기업부 등 9개 부처가 참여했다.이번 회의는 정부가 추진 중인 ‘국토공간 대전환(지방균형국가) 프로젝트’의 일환이다. 정부는 수도권 초과밀화로 인한 지역 간 격차를 해소하기 위해 국토·산업·인재를 재편성하는 전략을 추진하고 있다. 특히 부처별 정책을 유기적으로 연결하기 위한 세부 전략을 마련 중이다.교육부는 지난 15일 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고, 올해 3개 거점국립대를 선정해 인공지능(AI)과 지역 주력 산업을 패키지로 지원해 나갈 계획이다. 이를 통해 3개 대학을 지역 교육·연구의 중심 거점으로 육성한다는 방침이다.그동안 단순 대학 지원을 넘어 산업 육성, 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 ‘범정부 패키지 지원’이 필요하다는 지적이 제기돼왔다. 지방대 육성 정책이 개별 사업 차원으로만 추진되면서 국민이 체감할 ‘지방 살리기’로 이어지지 못했다는 것이다.정부는 향후 ‘5극3특’ 성장 전략과 연계해 대학의 교육·연구에 집중 투자하고, 지원대학 선정 및 운영 과정에서도 관계부처 간 긴밀히 협업할 계획이다.최교진 교육부 장관은 “대학의 노력만으로는 인재가 지방에서 성장하고 머무르기에 한계가 있다”며 “관계부처의 적극적 협력이 반드시 필요하다”고 강조했다.김 총리 역시 “지방 주도 성장의 핵심은 인재”라며 “인재가 지역에서 교육받고 연구하고 취업하고 정착하는 선순환을 통해 지역이 활력을 찾아야 한다”고 밝혔다. 이어 “모든 부처가 전력을 다해달라”고 당부했다.김가현 기자