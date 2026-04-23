정근식, 서울교육감 진보 단일후보 확정…“원팀으로 승리”

결선 없이 본선행…시민참여단 투표서 과반 확보
“경쟁 끝, 목표는 하나”…원팀 강조한 정근식
무상교육·서논술 확대…재선 향한 정책 드라이브
현직 서울시 교육감인 정근식 예비후보가 오는 6월 3일 치러지는 서울시 교육감 선거의 진보 진영 단일 후보로 최종 선출됐다. 결선 투표 없이 본선행 티켓을 거머진 정 후보는 윤호상 후보를 비롯한 보수 후보들과 맞붙게 된다.
‘2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)’는 23일 전날부터 이날 오후 6시까지 이뤄진 시민참여단 1차 투표 직후 정 후보가 최종 선정됐다고 발표했다. 단일화 경선에는 강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중 후보가 참여했다.
당초 추진위는 과반 득표 후보자가 나오지 않을 경우 오는 27∼28일 결선 투표를 진행할 예정이었지만, 정 후보가 압도적 표를 확보하며 본선으로 직행했다. 시민참여단에는 2만 8516명(청소년 1318명)이 참여했고, 이 가운데 1만 7599명(61.6%)이 표를 행사했다.
정 후보는 단일 후보 선정 직후 입장문에서 “경쟁은 끝났지만, 우리의 목표는 하나”라면서 “다섯 분 후보님의 뜻과 가치를 온전히 품고 서울교육의 변화와 혁신을 함께 만들어가겠다”고 말했다. 이어 “서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령을 가슴 깊이 새기고, 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다”고 강조했다.
1957년 전북 익산 출생인 정 후보는 서울대 사회학과를 졸업한 뒤 동대학에서 석·박사 학위까지 취득했다. 1985년 전남대학교 사회학과에 전임강사로 부임하며 교육자로서 첫 발을 뗐다. 이후 서울대 사회학과에 교수 신분으로 복귀해 사회학 연구와 교육 활동을 이어갔다.
여러 정부에서 공직을 맡기도 했다. 참여정부 시절 대통령 직속 친일반민족행위진상규명위원회 비상임위원을 지냈고, 문재인 정부에선 장관급인 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장을 맡았다. 2024년 절친한 조희연 전 서울시 교육감의 직 상실로 치러진 보궐선거에서 처음으로 선출직에 도전해 당선됐다.
정 후보는 서울시 교육감직을 수행한 1년 6개월 동안 역량기반교육, 마음건강 지원, 독서교육, 대입제도 개편 등의 정책 비전을 내놓은 바 있다. 그는 다음 임기에도 기존의 정책들을 차질 없이 추진하겠다는 계획이다.
주요 공약으로는 유아교육 완전 무상화, 초·중·고등학생 교통비 전액 지원, 초·중학생 현장체험학습비 100% 무상화, 1교실 2교사제 단계적 확대, 서·논술형 평가 확대 등을 제시했다.
김가현 기자
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