정근식, 서울교육감 진보 단일후보 확정…“원팀으로 승리”

결선 없이 본선행…시민참여단 투표서 과반 확보

“경쟁 끝, 목표는 하나”…원팀 강조한 정근식

무상교육·서논술 확대…재선 향한 정책 드라이브

이미지 확대 정근식 서울교육감이 8일 재선 출마를 선언했다. 정 교육감은 초중고 교통비 전액 지원, 유아교육 완전 무상화 등의 공약을 발표했다.

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현직 서울시 교육감인 정근식 예비후보가 오는 6월 3일 치러지는 서울시 교육감 선거의 진보 진영 단일 후보로 최종 선출됐다. 결선 투표 없이 본선행 티켓을 거머진 정 후보는 윤호상 후보를 비롯한 보수 후보들과 맞붙게 된다.‘2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)’는 23일 전날부터 이날 오후 6시까지 이뤄진 시민참여단 1차 투표 직후 정 후보가 최종 선정됐다고 발표했다. 단일화 경선에는 강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중 후보가 참여했다.당초 추진위는 과반 득표 후보자가 나오지 않을 경우 오는 27∼28일 결선 투표를 진행할 예정이었지만, 정 후보가 압도적 표를 확보하며 본선으로 직행했다. 시민참여단에는 2만 8516명(청소년 1318명)이 참여했고, 이 가운데 1만 7599명(61.6%)이 표를 행사했다.정 후보는 단일 후보 선정 직후 입장문에서 “경쟁은 끝났지만, 우리의 목표는 하나”라면서 “다섯 분 후보님의 뜻과 가치를 온전히 품고 서울교육의 변화와 혁신을 함께 만들어가겠다”고 말했다. 이어 “서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령을 가슴 깊이 새기고, 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다”고 강조했다.1957년 전북 익산 출생인 정 후보는 서울대 사회학과를 졸업한 뒤 동대학에서 석·박사 학위까지 취득했다. 1985년 전남대학교 사회학과에 전임강사로 부임하며 교육자로서 첫 발을 뗐다. 이후 서울대 사회학과에 교수 신분으로 복귀해 사회학 연구와 교육 활동을 이어갔다.여러 정부에서 공직을 맡기도 했다. 참여정부 시절 대통령 직속 친일반민족행위진상규명위원회 비상임위원을 지냈고, 문재인 정부에선 장관급인 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장을 맡았다. 2024년 절친한 조희연 전 서울시 교육감의 직 상실로 치러진 보궐선거에서 처음으로 선출직에 도전해 당선됐다.정 후보는 서울시 교육감직을 수행한 1년 6개월 동안 역량기반교육, 마음건강 지원, 독서교육, 대입제도 개편 등의 정책 비전을 내놓은 바 있다. 그는 다음 임기에도 기존의 정책들을 차질 없이 추진하겠다는 계획이다.주요 공약으로는 유아교육 완전 무상화, 초·중·고등학생 교통비 전액 지원, 초·중학생 현장체험학습비 100% 무상화, 1교실 2교사제 단계적 확대, 서·논술형 평가 확대 등을 제시했다.김가현 기자