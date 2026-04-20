대한민국 e스포츠 공모전, 백석예술대학교 영상학부 수상 쾌거

이미지 확대 게임아트 대상 이고은. 백석예대 제공

이미지 확대 게임아트 금상 문지원. 백석예대 제공

이미지 확대 게임아트 은상 박시현. 백석예대 제공

이미지 확대 칸만화 대상 이민서. 백석예대 제공

이미지 확대 대한민국 e스포츠 공모전 포스터. 백석예대 제공

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백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부는 지난 4월 10일 ‘e스포츠’라는 주제로 진행된 ‘2026 대한민국 e스포츠 공모전’에 참가해 재학생 15명이 수상하는 쾌거를 달성했다.‘대한민국 e스포츠 공모전’은 한국e스포츠산업학회에서 주최하고, e스포츠의 저변 확대를 위해 시행된 대학교 연합 공모전이다. 올해 게임아트, 칸만화, AI아트, AI 애니메이션 4개 분야로 구성된 공모전에는 80여 개의 대학생 작품이 출품됐다.게임아트 분야에서는 백석예술대 영상학부 게임그래픽디자인전공 재학생인 이고은 학생이 대상을 수상했으며 문지원 학생 금상, 박시현 학생 은상, 김소서·정혜성·만화애니메이션전공 김나연 학생이 동상을 받았다. 김소윤, 박수연, 이승연 학생은 게임아트 분야 특선을 수상했다.칸만화 분야에서는 만화애니메이션전공 이민서 학생 대상, 김민주 학생 금상, 석보미·이유찬·김연수 학생이 특선을 수상했다. AI아트 분야에서는 만화애니메이션전공 장서연 학생이 특선을 수상하는 등 대학 연합 공모전에서 백석예술대 영상학부 재학생들의 뛰어난 기량을 선보였다는 평가다.백석예술대 영상학부는 서초구 방배동에 위치한 대학으로 영상학부 내 게임그래픽디자인전공, 만화애니메이션전공, 영상미디어전공 및 영화콘텐츠전공을 보유하고 있다. 특히 이번 공모전에서 두각을 보인 게임그래픽디자인전공과 만화애니메이션전공 학생들은 실기고사와 포트폴리오 지참이 가능한 면접고사를 통해 실기 역량이 우수한 학생들로 선발하고 있다.영상학부는 다변화되는 콘텐츠 환경에 대응할 창의적이고 융합적인 영상 인재 양성을 목표로 이론과 실무가 균형 잡힌 특화된 교육과정을 운영하고 있다. 학부는 다양한 영상 콘텐츠 분야에 맞춰 세분화된 전공 교육을 제공하고 있으며, 산업 현장과 연계된 진로 지도를 통해 실무 적용 역량을 갖춘 전문 인재를 육성한다. 학생들의 포트폴리오 역량을 강화하기 위해 학기 및 방학 중 공모전 준비를 위한 비교과 프로그램을 운영하고 있으며, AI 활용 역량을 키우기 위한 비교과 프로그램도 준비 중이다.박은애 영상학부장은 “유사 전공을 보유한 대학 연합 공모전으로 타 대학 학생들과 선의의 경쟁을 통해 학생들의 포트폴리오 역량을 키워나갈 수 있는데 공모전 수상 실적이 학생들에게 긍정적인 효과를 주기를 기대한다”며 “영상학부에서는 재학생들이 졸업까지 학교에서 다양한 교내외 활동을 통해 재능과 역량을 키워나갈 수 있는 든든한 울타리가 되어 줄 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스부