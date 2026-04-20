운동회 시끄럽다고 학교에 순찰차가?…고작 ‘0.1%’ 민원에도 어린이들은 “죄송합니다”

“체육대회로 불편 드려 죄송합니다”

초등학생들이 사과 벽보 수십장 붙여

‘초등학교 운동회 소음’ 민원 1년 350여건

“순찰차 출동까지…학교들 ‘운동회 하지 말자’”

이미지 확대 경기도의 한 초등학교 학생들이 학교 운동회를 앞두고 “운동회로 불편을 드려 죄송하다”는 취지의 벽보를 직접 만들어 학교 인근에 게시했다.(왼쪽) 오른쪽은 지난해 한 초등학교에서 학생들이 운동회 시작 전 인근 아파트 주민들을 향해 “죄송합니다”라고 사과하는 모습. 자료 : 스레드·인스타그램

이미지 확대 지난해 경기도의 한 초등학교가 운동회를 앞두고 배포한 안내문. 인근 주민들에게 운동회 때 발생할 소음에 양해를 구했다. 자료 : 경기도 A초등학교

이미지 확대 ‘힘을 모아서’ 3일 서울 동작구 본동초등학교에서 열린 ‘본동 놀이 한마당’ 운동회에서 학생들이 슈퍼볼 나르기를 하고 있다. 기사와 관련 없음. 2023.05.03 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“체육대회를 열때 소음이 날 수 있습니다. 불편을 드려서 죄송합니다. 양해부탁드립니다.”오는 29일에서 30일까지 운동회를 여는 경기도 A 초등학교 학생이 손수 그려 학교 인근에 붙인 벽보에 쓰인 문구다. 이 학교 학생들은 운동회를 앞두고 인근 주민들에게 소음이 발생할 수 있다며 양해를 구하는 내용의 벽보 수십 장을 만들어 학교 울타리에 붙였다.네티즌 B씨는 이 벽보들을 찍은 사진과 영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. B씨는 “초등학교 운동회를 하면 민원이 많이 들어온다고 한다”면서 “어른으로서 미안해졌다”라고 적었다.다만 해당 학교는 “주민들의 민원은 없었다”고 선을 그었다. 학교 측은 국민일보에 “학생들이 자발적으로 참여한 공동체 소통 교육 활동으로, 이웃들을 배려하자는 취지”라며 “소음 민원은 지난 2년 간 단 한 건도 없었다”라고 설명했다.과거 ‘동네 잔치’였던 각급 학교의 운동회와 체육대회는 최근 수년 사이 ‘민원 대상’으로 전락했다. 일선 학교들은 주민들의 민원을 우려해 운동회를 소규모로 축소해 진행하고, 그럼에도 민원이 쏟아져 경찰이 출동하는 등의 사례도 적지 않다.20일 교육계 등에 따르면 일선 학교의 운동회와 체육대회를 둘러싸고 학교와 학생들이 주민들에게 양해를 구하는 일을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.일선 학교들은 운동회를 앞두고 “소음이 발생할 수 있으니 양해 부탁드린다”는 내용의 안내문을 학교 주변 아파트 등에 배포하고 가정통신문으로 발송한다. A초등학교처럼 학생들이 직접 주민들에게 양해를 구하는 내용의 벽보를 만들어 학교 주변에 붙이기도 한다.지난해에는 한 초등학교 학생들이 운동회를 시작하기 전 인근 아파트 주민들을 향해 “죄송합니다. 조금만 놀게요”라며 사과하는 모습을 담은 영상이 SNS에 올라와 안타까움을 사기도 했다. 해당 학교의 학부모인 네티즌 C씨는 영상을 올리며 “1~2학년 100명 내외가 딱 2시간 40분 동안 진행했다”면서 “아이 키우며 사는 게 죄인이 된 것 같다”고 호소했다.주민들의 소음 민원을 고려해 일선 학교들은 운동회를 ‘쪼개기’ 방식으로 규모를 축소해 진행한다. 학교 전체 학년이 하루종일 잔치하듯 진행하지 않고 학년별로 나눠 오전 시간대만 진행하는 식이다. 또 운동장에서는 일부 경기만 진행하고 체육관으로 이동해 나머지 경기를 진행하기도 한다.그럼에도 주민들의 민원을 피하기 어려운 것이 현실이다. 행정안전부에 따르면 1년에 발생하는 ‘초등학교 운동회’와 관련된 소음 민원은 350여건이다. 전체 소음 관련 민원 30만여건 가운데 0.1%가량에 그치지만, 이러한 민원을 학교가 무시할 수 없는 탓에 운동회와 같은 교육활동이 위축될 수밖에 없다는 지적이 나온다.지난 13일 열린 교육·사회·문화 분야 국회 대정부질문에서 천하람 개혁신당 원내대표는 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관을 향해 “과도한 민원을 제기하는 소수의 ‘프로불편러’들로 인해 아이들이 마음껏 뛰놀 권리마저 빼앗긴다”고 문제를 제기했다.천 원내대표는 “학교에서 운동회를 할 때 소음 관련 경찰 신고가 접수되면 실제 순찰차가 학교에 오는 경우가 꽤 많다고 한다”면서 “이것이 정상적인 경찰 공권력의 행사인가”라고 질의했다.이에 윤 장관은 “운동회 소음 관련 민원은 낮은 등급으로 처리한다”면서 “운동회를 하는 데 경찰이 순찰차를 몰고 가서 이의를 제기하는 경우는 그리 많지 않았을 것”이라고 답했다.그러나 천 원내대표는 “순찰차가 출동하는 사례가 많고 적음이 문제가 아니라, 어느 한 지역에서 이런 사례가 있었다면 그 지역에 있는 여러 학교들이 ‘운동회 하지 말자’는 식으로 간다는 게 문제”라며 “과도한 민원에 대해서는 ‘과하지 않나’라고 이야기할 수 있어야 한다. 순찰차가 운동회 현장에 가는 일은 없도록 해달라”라고 당부했다.김소라 기자