경기교육청 유튜브, ‘우물현답(우리 학교에 물어보면 현명한 답이 있다)’ 시리즈 첫 공개

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청(교육감 임태희)은 ‘우리 학교에 물어보면 현명한 답이 있다(우물현답)’ 1탄 ‘동탄중학교의 편한 교복 이야기’를 유튜브 채널 지오이(GOE)에 19일 공개했다.‘우물현답’은 자율과 책임을 바탕으로 교육공동체 문화를 만들어가는 학교 현장의 이야기를 담는 영상 제작물이다. 학교 스스로 고민하며 문화를 조성하는 다양한 과정을 소개함으로써 경기미래교육 정책과 그 중심에 있는 학교의 가치를 재조명하고자 기획했다.첫 영상은 동탄중학교 학생·학부모·교원이 출연해 ‘편한 교복’ 추진 계기를 소개한다. 또한 이견 조율, 운영 내용, 위기 극복 과정 등 교육 주체의 역할도 생생하게 확인할 수 있다.도교육청은 동탄중학교를 시작으로 초등학교 2교, 중학교 2교, 고등학교 2교 등 총 6개 학교를 선정해 학교 현장의 이야기를 ‘과거-현재-미래’로 연결해 6탄까지 공개할 예정이다.구체적으로 ▲상호존중 학교문화 만들기 ▲오늘 아침 시작은 스포츠로(오아시스) ▲디지털시민교육 ▲경기미래교육과정 등 경기교육 정책이 학교 중심으로 실천되는 모습을 차례대로 제작한다.제작한 영상물은 도교육청 유튜브 채널 지오이(GOE), 인스타그램, 블로그 등 사회관계망서비스(SNS)에 연계 게시해 공감대를 넓혀 나갈 계획이다.안승순 기자