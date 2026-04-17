학생 주도로 학교폭력 예방…경기도교육청, ‘함께 성장, 레츠그로우 2.0’ 추진

이미지 확대 ‘경기도교육청 레츠그로우 2.0’ 역량 강화 연수회(경기도교육청 제공)

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경기도교육청(교육감 임태희)이 학교폭력 예방과 상호존중 학교문화 조성을 위한 학생 주도의 ‘2026 함께 성장, 레츠그로우(Let’s Grow) 프로젝트 2.0’을 본격 추진한다.‘레츠그로우 프로젝트 2.0’은 학교 여건에 맞게 다양한 교육활동을 융합해 운영하는 학생 주도 관계성장 교육활동이다. 기존 학교폭력 예방 중심에서 나아가 상호존중 학교문화 조성 확장에 중점을 뒀다.주요 내용은 ▲관계 중심 생활교육(Let’s Talk) ▲감성·지성 함양 예술·독서교육(Let’s Art) ▲협력 중심 신체활동(Let’s Play) ▲지역 교육 협력 학생 맞춤형 교육(Let’s Interlink) ▲꿈을 찾는 진로교육(Let’s Navigate) 등 5개 성장과제이며 학생 주도, 지역 연계 실천 교육활동으로 운영한다.도교육청은 17일 남부청사에서 131개 거점학교 업무 담당자를 대상으로 해당 정책 안내, 거점학교 현판 수여, 성장과제 소개, 위례한빛중 운영 사례 공유, 향후 일정 안내 등 역량 강화 연수를 진행했다.이 자리에서 도교육청 지역교육국 차미순 국장은 “‘함께 성장 레츠그로우 프로젝트 2.0’은 학생 스스로 긍정적인 관계를 만드는 교육으로의 전환”이라며 “학교 현장에서 체감할 수 있는 문화로 이어지도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자