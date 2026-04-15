충남예고, 예술복합공간 조성 ‘교육부 공모사업’ 선정

이미지 확대 충남교육청 전경. 서울신문DB

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충남교육청(교육감 김지철)은 충남예술고등학교 부지를 활용한 ‘예술활동 복합공간’ 건립 사업이 2026년 교육부 학교복합시설 1차 공모사업에 선정됐다고 15일 밝혔다.이번 사업은 학교 내 문화예술 교육 공간 부족과 지역 주민의 문화·평생교육 수요 증가 대응을 위해 기획됐다.도교육청은 학교 유휴부지를 활용해 학생들에게는 체험 중심의 예술교육 환경을 제공하고, 지역 주민에게는 문화 향유 기회를 확대하는 복합문화공간을 조성한다.야외무대도 함께 조성된다. 해당 공간은 학생과 지역 주민 모두에게 개방되어 다양한 문화예술 활동의 거점으로 활용될 예정이다. 준공은 2027년이 목표다.도교육청 관계자는 “학교 중심으로 지역과 함께 성장하는 교육환경을 조성하고, 지자체와의 협력을 기반으로 소규모 학교복합시설 모델을 확산하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자