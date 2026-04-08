‘건학 50년’ 백석대, 전공박람회·벚꽃축제로 지역사랑

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석대학교(총장 송기신)는 7일부터 9일까지 교내에서 건학 50주년 기념 전공박람회와 벚꽃축제를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 학부(과)별 전공 체험과 진로 설명, 축하공연, 버스킹 등의 프로그램으로 재학생과 예비 수험생, 지역사회가 함께하는 소통의 장으로 마련됐다.학부모총동창회는 개막식에서 송기신 총장에게 후배들의 배움과 성장을 응원하기 위한 장학증서를 전달했다.행사 기간 전공박람회에선 전 학부가 참여해 전공 특성을 직접 체험하며 진로를 구체적으로 탐색할 수 있도록 구성됐다.천안제일고 등 학생 100여 명이 참여해 학부(과) 및 전공 부스 체험 프로그램을 경험했다.개막 당일에는 공군군악대가 축하공연에 이어 개인별 버스킹과 초청공연, 학부별 버스킹이 이어져 캠퍼스 전역에 활기를 더하고 있다.봄꽃이 어우러진 캠퍼스에서 진행되는 이번 행사는 대학 구성원은 물론 지역 주민들에게도 특별한 볼거리를 제공하고 있다.임미림 백석대 교학본부장은 “이번 전공박람회는 건학 50주년을 맞아 대학의 교육이념과 전공의 비전을 함께 나누기 위해 마련한 행사”라며 “재학생은 물론 지역사회와 고교생들이 함께 어우러져 백석대의 교육과 진로 역량을 직접 경험하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.천안 이종익 기자