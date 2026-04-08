“전문적인 그림도 척척”…충남교육청, ‘AI 웹툰’ 수업 혁신

이미지 확대 학생들이 AI 웹툰 제작 서비스 ‘투닝’을 이용해 그림을 그리고 있다. 도교육청 제공

이미지 확대 학생들이 AI 웹툰 제작 서비스 ‘투닝’을 이용해 그림을 그리고 있다. 도교육청 제공

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충남교육청(교육감 김지철)이 인공지능 기술을 활용해 학교 현장의 디지털 교육 환경 강화에 나섰다.도교육청은 교육 정보기술 기업 ㈜툰스퀘어와 업무협약을 통해 ‘마주온’에 인공지능(AI) 웹툰 제작 서비스 ‘투닝’을 도입한다고 8일 밝혔다.‘마주온’은 학생·학부모·교직원이 온라인에서 실시간 소통하고 학습·수업·교육 데이터를 통합 관리하는 클라우드 기반의 충남형 미래 교육 통합 플랫폼이다.새롭게 도입한 투닝은 문장을 입력하면 AI가 상황에 맞는 인물의 동작과 배경을 자동으로 만들어주는 도구다.전문적인 그림 실력이 없어도 학생 누구나 자신의 생각을 만화나 시각 자료 형태로 만들어낼 수 있다.도내 모든 교직원에게는 유료로 운영되던 ‘학교 전용 이용권’도 무상으로 지원된다.교사들은 별도의 예산 부담 없이 수준 높은 수업 자료를 제작할 수 있다.김지철 교육감은 “민간의 우수한 AI 기술을 공공 교육 환경에 결합해 교사들의 수업 혁신을 돕고 예산 절감 효과까지 기대된다”며 “미래형 교육 환경을 더욱 탄탄하게 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.홍성 이종익 기자