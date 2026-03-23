아주대 약대 연구팀, ‘천연 허브 복합물 원천기술’ 글로벌 기술 이전

이미지 확대 19일 레스피라 Bernald Leone 대표와 정이숙 아주대 교수가 기술 이전 협약식 후 기념 촬영을 하고 있다. (아주대 제공)

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아주대학교 약학대학 연구팀이 개발한 천연 허브 복합물 소재 원천기술 노하우가 이탈리아 글로벌 기업에 이전됐다.23일 아주대는 글로벌 기업 레스피라(RESPIRA, 대표 Bernald Leone)와 천연 허브 복합물 소재에 대한 원천 노하우 기술이전 및 원료 물질 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 향후 매출 기준 경상기술료를 포함해 5억원 이상이다.이탈리아에 기반을 둔 후각 기술 전문 기업 레스피라(RESPIRA)는 아주대 약학대학 정이숙 교수팀의 원천기술과 원료 분말을 활용해 스트레스 개선 효능을 가진 인체 흡입 캡슐 제품을 개발·제조·판매할 수 있는 독점 라이선스를 확보했다.레스피라(RESPIRA)의 향후 사업 실적에 비례해 아주대는 단계별 마일스톤 기술료를 확보받게 됐다.정 교수가 개발해온 천연 허브 복합물 소재는 수면의 질을 높이고 스트레스를 개선하는 효과가 확인돼, 건강기능식품과 헬스케어 제품 등에 활용할 수 있다. 천연물이기에 부작용 걱정 없이 장기 사용이 가능하고, 개발 기간도 짧아 제약·식품을 비롯한 여러 업종의 국내외 기업에서 꾸준히 관심을 보여왔다.이번 해외 기술이전 계약 체결은 과학기술정보통신부·과학기술사업화진흥원(COMPA) 주관 <2026년 기술경영촉진(IP스타과학자 지원형)> 사업의 지원이 바탕이 됐다.최기주 아주대 총장은 “대학 연구실의 뛰어난 성과가 대학 안에서만 머물지 않고 실제 우리 사회와 기업에서 널리 실용화·사업화될 수 있도록 계속 노력할 것”이라며 “아주대 연구진의 뛰어난 역량과 교내외 관련 전문가들의 구체적·실질적 지원을 통해 더 많은 성공 사례를 창출하겠다”고 밝혔다.안승순 기자