화성시, 전국 최초 ‘지자체형 영재교육원’ 개원…과학·정보 분야 영재 심화 교육

이미지 확대 정명근 화성특례시장이 21일 다원이음터에서 화성시 인재육성재단 영재교육원 개원 기념사를 하고 있다. (화성시 제공)

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화성특례시가 21일 다원이음터에서 지자체와 대학이 협력해 미래 인재를 양성하는 ‘화성시 인재육성재단 영재교육원’을 개원했다.다원이음터에 문을 연 영재교육원은 화성시와 화성시 인재육성재단, 서울대학교, 서울교육대학교가 참여하는 ‘4자 협력 거버넌스’를 기반으로 설립됐다. 이는 지자체 출연기관이 직접 설립하고 운영하는 전국 최초의 사례로 교육계의 큰 주목을 받고 있다.영재교육원은 관내 초등학교 5·6학년과 중학교 1·2학년 학생 120명을 대상으로 운영된다. 교육 과정은 과학 및 정보 분야 중심의 창의적 연구 활동과 인성·리더십 교육 등 총 100시간의 심화 과정을 제공한다.서울대학교 사범대학 부설 시흥영재교육원은 첨단 과학 이론과 최신 글로벌 연구 동향을 교육 과정에 접목하며, 서울교육대학교 과학영재교육원은 초중등 맞춤형 영재교육 교수법을 제공한다.정명근 화성시장은 “지자체와 대학의 역량을 결합해 교육 공공성을 강화하는 선도적 모델인 이번 영재교육원에서 서울대학교 및 서울교육대학교의 우수한 강사진과 수준 높은 전문 교육을 제공하겠다”며 “앞으로도 아이들이 글로벌 과학 인재로 성장할 수 있도록 교육 환경을 조성해 나가는 데 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.화성시 인재육성재단 영재교육원은 오는 4월 신입생 모집을 거쳐 5월부터 본격적인 학사 운영에 들어갈 예정이다.안승순 기자