한국공학대-시흥인재양성재단, 대학·기업·지역 협력 ‘미래인재 양성’ 협약

이미지 확대 한국공학대학교(총장 황수성, 오른쪽)와 시흥시인재양성재단(이사장 임병택)이 19일 지역인재 장학사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다. (한국공학대 제공)

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한국공학대학교와 시흥시인재양성재단이 19일 지역인재 장학사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이날 공학대는 제2캠(TU 리서치파크) 산학협력관 입주기업들과 함께 장학기금 2510만원을 기탁했다.이번 협약은 한국공학대 제2캠퍼스인 리서치파크(경기도 시흥시 엠티브이북로 65) 산학협력관 내 공정혁신시뮬레이션센터와 협력하는 입주기업들이 자발적으로 조성한 재원을 지역사회에 환원하고, 이를 시흥시 관내 초·중·고등학생 대상 장학사업으로 연계하기 위해 마련됐다.기탁된 장학금 2510만원은 시흥시 미래인재 양성을 위한 장학 재원으로 활용되며, 시흥시인재양성재단은 기탁 취지에 맞게 해당 재원을 투명하고 공정하게 관리·운영할 계획이다.협약에 따라 양 기관은 ▲지역인재 발굴 및 장학지원 확대 ▲산학협력 성과의 지역사회 환원 체계 구축 ▲대학·기업·지역이 함께하는 지속 가능한 상생협력 모델 확산 등을 위해 협력한다.황수성 공학대 총장은 “이번 협약은 한국공학대 산학협력단 입주기업들과 함께 지역사회에 기여하는 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 대학의 산학협력 성과가 지역 인재 양성과 지역 발전으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자