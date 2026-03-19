경기공유학교-넥슨재단, 창의·융합형 미래 인재 양성 ‘맞손’

이미지 확대 18일 임태희 경기도교육감(왼쪽)과 신민석 메이플스토리월드 총괄 디렉터(가운데), 김정욱 넥슨재단 이사장이 ‘경기도교육청-넥슨재단 업무협약’ 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (경기도교육청 제공)

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경기도교육청과 넥슨재단이 18일 경기공유학교 기반 청소년 코딩 역량 강화와 디지털 격차 해소를 위한 업무협약을 체결했다.주요 협약 내용은 ▲청소년 코딩 역량 함양을 위한 교육 프로그램 지원 ▲넥슨재단 전문 인력과 교육 콘텐츠 활용 ▲창의·융합형 디지털 교육 프로그램 운영 등이다.이번 협력은 지역사회 전문기관의 교육자원을 학교와 연결해 학생들이 미래 사회에 필요한 디지털 역량을 기르고 다양한 교육 기회를 통해 창의적으로 성장할 수 있도록 지원하는 사례다.협약에 따라 넥슨재단의 블록코딩 플랫폼을 활용해 초·중·고 학생 대상 창의·융합형 디지털 콘텐츠 제작과 코딩 교육 프로그램을 ‘경기공유학교 학교·지역 맞춤형 공헌형 과정’으로 운영한다.도교육청은 이번 협약으로 학생들이 게임과 창작 활동 기반의 디지털 교육을 경험하고 문제 해결 능력과 창의적 사고력을 기를 수 있을 것으로 기대하고 있다.임태희 교육감은 “경기공유학교는 학교 교육을 보완하고, 지역 자원을 학생 교육에 연결하는 공교육 모델”이라면서 “공정한 교육 기회와 학생 맞춤형 교육을 확대하는 데 의미가 있다”라고 밝혔다.이어 “글로벌 기업 넥슨재단이 참여하는 프로그램은 학생들에게 매력적인 교육 활동이 될 것”이라며 “앞으로도 학생의 즐거운 배움과 미래 역량 함양을 위해 다양한 협력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.안승순 기자