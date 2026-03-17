경기도교육청, 중동 귀국 학생 학습권 보호·국내 학교 적응 ‘원스톱 지원’

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경기도교육청(교육감 임태희)이 중동 지역 분쟁으로 긴급 귀국한 학생들을 대상으로 ‘중동 귀국 학생 원스톱 지원 서비스’를 운영한다.지원 대상은 중동 지역 정세 악화로 국내에 중도 귀국한 재외국민 학생 중 신청자다. 운영 기간은 18일부터 상황 종료 시까지이며, 경기도교육청 알림창(팝업)에서 신청할 수 있다.도교육청 학교교육정책과에서 전담 창구를 맡고, 관련 부서 및 교육지원청과 협력해 국제교류, 학적, 유·초·중·고 교육과정, 심리 및 정서, 한국어 교육 등에 통합 지원 시스템을 가동한다.먼저 입학 및 취학 절차를 대폭 간소화한다. 유치원은 유보통합포털에서 입학 가능 인원을 실시간으로 안내하고, 초·중등 학생은 필수 서류 이외에 기타 서류가 미비하더라도 취학·편입학 처리를 진행한 후 사후에 보완할 수 있도록 했다.학교생활 적응을 위한 심리 및 교육 서비스 강화에도 힘쓴다. 전쟁 트라우마 등 심리적 어려움을 겪는 학생을 위한 상담 및 심리 지원, 한국어 소통이 필요한 귀국 학생 대상 한국어 집중 교육 프로그램 등을 운영한다. 지역교육정책과와 협력하는 돌봄 교육 프로그램 참여도 함께 지원할 예정이다.희망자는 누리집 알림창에서 전화 또는 정보무늬(QR 코드)로 지원을 신청하면 된다.김진수 제1부교육감은 “예상치 못한 국제적 상황으로 귀국한 우리 학생들이 심리적 안정을 되찾고 학업을 이어가는 것이 최우선”이라며 “본청 부서와 교육지원청 간 촘촘한 협업을 통해 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.한편 도교육청은 지난 2일 외교부의 ‘중동 지역 7개국 특별여행주의보 발령’ 직후 학교 현장에 국제교류협력 프로그램 운영 유의사항과 국외체험학습 취소 등을 안내했다.안승순 기자