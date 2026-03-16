백석문화대, 창업보육센터·기업지원 ‘S등급’

이미지 확대 충남 천안의 백석문화대 전경. 서울신문DB

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백석문화대학교(총장 이경직)는 창업보육센터가 충청남도 ‘창업보육센터 및 기업지원사업’ 평가에서 최우수 S등급을 획득해 사업 수행기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.백석문화대 창업지원센터는 인공지능(AI) 기반 미래 창업가 발굴 및 육성과 AI 산업연계 사업화 고도화, 수출지원, 투자유치 연계, 연구개발(R＆D) 지원 등 입주기업의 경쟁력 강화에 집중 지원할 계획이다.강천국 센터장은 “입주기업이 지역을 대표하는 강소기업으로 성장할 수 있도록 체계적이고 실효성 있는 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.백석문화대 창업보육센터는 충남 투자연계형 창업 플랫폼을 구축해 현재까지 54억원 규모의 투자유치 연계로 지역 주민을 위한 창의융합교육 사업 등으로 24개사의 신규 창업자를 발굴했다.천안 이종익 기자