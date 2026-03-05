경기교육청, ‘교과 연계 독서교육’ 전면 확대…독서·인문교육 자료 6종 개발

이미지 확대

경기도교육청(교육감 임태희)이 학교 교육과정 연계 독서교육 지원을 위해 통합·융합 프로젝트 중심 수업 자료 6종을 개발·보급한다. 현장 교사들이 개발에 직접 참여했다.초·중·고 교실에서 활용할 수 있는 자료는 ▲독서 프로젝트 수업 사례 ‘독서가 답이다’ ▲예술융합 인문학 자료 ‘함께 읽는 우리 가락’ ▲학교 도서관 활용 수업 워크북 등이다.‘독서가 답이다’는 학교급별 독서 프로젝트 수업 사례집이다. 초등은 그림책 기반 사회 정서·생태 전환 교육을, 중등은 국어, 역사, 영어, 과학 등 교과 연계 수업 모델을 제시해 비판적 사고력과 문제 해결력 신장을 지원한다.‘함께 읽는 우리 가락’은 심청가, 흥보가, 춘향가, 수궁가를 주제로 한 예술융합 자료다. 읽기와 토론, 영상 등 다양한 활동 자료를 활용해 ‘판소리 무대책’ 제작과 같은 참여형 프로그램으로 구성했다.‘학교 도서관 활용 수업 워크북’은 학교 도서관을 탐구와 미디어 교육의 거점으로 활용하는 수업을 담았다. 초등은 독서, 정보, 미디어 생활 탐구 노트를, 중등은 교과 융합 프로젝트 활동 중심의 워크북을 제공한다.자료는 ‘경기교육모아(https://more.goe.go.kr)’와 도교육청 누리집에 실렸다.한편 도교육청은 2026학년도부터 책 읽는 학교 문화 확산과 학생 맞춤형 독서교육 내실화를 위한 독서·인문교육 브랜드 ‘경기 북돋움’을 추진한다. 이를 통해 학생의 삶과 배움을 잇고, 학생이 스스로 질문하며 성장하는 독서교육 체계를 마련할 계획이다.안승순 기자