현대제철, 당진장학회에 ‘통큰 기부’…17년간 85억원 전달

이미지 확대 현대제철이 4일 충남 당진장학회에 ‘현대제철 드림(Dream) 장학금’ 5억원을 기탁하고 있다. 현대제철 제공

현대제철은 4일 지역 인재 육성을 위해 충남 당진장학회에 ‘현대제철 드림(Dream) 장학금’ 5억원을 기탁했다고 밝혔다.현대제철 당진제철소는 2010년부터 당진장학회와 ‘현대제철 드림(Dream) 장학금’ 협약을 체결하고 지역 교육환경 개선과 교육 수준 향상을 위해 매년 5억원의 장학금을 전달하고 있다.현대제철은 2010년부터 17년간 매년 장학금의 지정 기탁을 이어오고 있으며, 올해까지 누적 전달액은 85억원에 이른다. 오는 2029년까지 총 100억원을 기탁할 계획이다.강연채 전무는 “모든 학생들이 경제적 환경에 구애받지 않고 누구나 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 학생들의 교육환경 조성이 필요하다”라며 “학생들이 자유롭게 꿈을 키우고 학업에 매진할 수 있길 바란다”고 말했다.당진장학회는 오는 5월 장학금 지원사업으로 장학생 선발 절차를 거쳐 ‘현대제철 드림(Dream) 장학금’을 포함한 기부금 모금액을 지원 대상자에게 지급할 예정이다.당진 이종익 기자