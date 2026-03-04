천안 성환고→충남관광보건고…국공립 최초 ‘보건간호과’ 개설

충남교육청은 천안의 성환고등학교가 ‘충남관광보건고등학교(교장 정동진)’로 교명을 변경했다고 4일 밝혔다.
충남관광보건고는 충남 최초의 관광경영과와 전국 국공립학교 최초 보건간호과를 개설했다.
학교 교육 비전을 상징적으로 담은 새 교표의 비행기는 관광경영과를 상징하며 세계로 향하는 도전과 비상을 의미한다.
아스클레피오스의 지팡이는 보건간호과를 상징하며, 생명 존중과 전문 직업인의 소명을 나타낸다.
도 교육청 관계자는 “그동안 교명 변경 찬반 의견 수렴 등을 통해 교명 공모를 진행했다”며 “새 이름과 함께 시작하는 이번 변화가 지역을 대표하는 관광·보건 특성화고로 성장하는 발판이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
1965년 개교한 성환고는 8400여명의 졸업생을 배출했다.
천안 이종익 기자
