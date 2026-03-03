경기교육청, ‘학교-지역-온라인’ 연계 학업중단 예방 다중 안전망 확대 운영

이미지 확대 경기도교육청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청은 학업중단 위기 학생의 학교 복귀를 지원하기 위해 학교·지역·온라인으로 이어지는 ‘학업중단 예방 다중 안전망’을 확대 운영한다고 3일 밝혔다.이 안전망은 ▲1차 학교 기반 ▲2차 지역 연계 ▲3차 온라인 연계로 이어지는 단계별 지원 체계를 운영한다.1차 안전망은 학교 내에서 이뤄지는 예방 중심 지원이다. 도교육청은 ‘학교 내 대안교실’ 456교와 ‘학업중단 예방 집중 지원교’ 337교를 운영한다. 해당 학교는 치유·상담·사제동행·관계 회복 프로그램 등 학생 맞춤형 활동을 통해 학업 중단 위기 학생의 학교 적응을 지원한다.2차 안전망은 지역사회와 연계한 학업중단 예방 지원 체계다. 도내 ‘대안교육 위탁교육기관’ 22곳을 지정해 운영하며 기존 남부에서 북부 지역까지 확대해 교육 접근성을 높인다. 해당 기관은 문화예술, 스포츠 등 학생 특성을 반영한 대안 교과를 운영하며, 심리·정서 지원을 병행해 학습권을 보장하고 학교 복귀를 돕는다.3차 안전망은 온라인 기반 지원 프로그램이다. ‘경기온라인학교 이음교실’을 통해 학업중단 숙려제 참여 학생을 대상으로 실시간 쌍방향 수업을 진행할 예정이다.전문상담교사의 집단 상담, 디지털 드로잉, 인공지능 활용 영상 제작 등 학생 흥미를 고려한 체험형 프로그램을 운영하며 참여 수업은 출석으로 인정된다.안승순 기자