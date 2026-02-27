경기교육청, 소상공인·중소기업 공유재산 ‘임대료 부담 완화’ 연장

이미지 확대 경기도교육청 전경

경기도교육청이 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업의 경영 안정을 돕기 위한 ‘공유재산 임대료 부담 완화 계획’을 2026년 12월 31일까지 연장해 시행한다고 27일 밝혔다.지원 대상은 관내 학교와 기관의 공유재산을 사용하거나 대부 중인 소상공인 및 중소기업이다.이번 조치는 ‘공유재산 및 물품 관리법 시행령’과 ‘소상공인 등에 대한 공유재산 사용 부담 완화 적용 기간에 관한 고시’ 개정에 따라 경기 침체 상황에서 한시적으로 임대료율 인하가 가능해진 제도적 기반을 반영했다.도교육청은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 공유재산 임차인에게 ▲공유재산 사용·대부료율 인하(소상공인 1%, 중소기업 3%) ▲임대료 납부 기한 연장(최대 6개월) ▲해당 기간 발생한 연체료 50% 경감 혜택을 종합 지원한다.또한 이미 납부한 임대료는 환급하고 신규 부과되는 임대료는 감액한다. 임대 기간이 종료된 경우에도 해당 기간 중 사용 사실이 확인되면 소급 적용해 실질적인 부담을 완화할 계획이다.공유재산 임대료율 인하로 임차인의 임대료 부담이 최대 80% 낮아지는 효과가 기대된다.안승순 기자