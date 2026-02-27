일제 잔재 걷어낸 ‘한글 토지대장’ 활용 대폭 늘었다

이미지 확대 한글로 변환하고 디지털화 한 토지대장. 충남도 제공

이미지 확대 토지대장 한글화 활용 실적. 충남도 제공

충남도가 전국 최초로 일제 잔재를 걷어낸 토지대장의 활용이 크게 증가한 것으로 나타났다.27일 도에 따르면 지난해 말 기준 옛 토지대장 디지털 자료 활용 실적은 총 8만 1244건으로 집계됐다.세부적으로는 △등기 촉탁 2만 3190건 △민원 발급 7269건 △조상 땅 찾기 7761건 등 민원 처리 목적이 3만 8220건으로 절반을 차지했다. 4만 3024건은 지적공부 오류 조사 등 행정업무에 활용됐다.이 같은 수치는 2024년 말 기준 활용 실적(4만 967건)과 비교해 약 2배 증가했다. 민원 처리 목적은 약 6배 늘었다.행정 처리 기간도 평균 2일에서 0.5일로 단축됐고, 조상 땅 찾기·토지 관련 소송 등에서 법률·행정 증거자료로 활용도가 크게 향상돼 도민 편의와 행정 효율성을 동시에 높였다는 평가를 받고 있다.이 같은 성과를 인정받아 도는 ‘2025년 지방정부 혁신평가’에서 ‘우수기관’에 선정됐다.도는 4년에 걸쳐 일제강점기 작성된 313만 6000장의 토지대장을 한글로 변환하고 디지털화했다. 기록물 노후화·훼손 문제 해소와 한자·일본식 표기로 인한 도민 불편 개선을 위해서다.임택빈 도 토지관리과장은 “이 사업은 단순한 기록물 정리를 넘어 일제 잔재 청산과 도민의 권리 보호 실현이 가능한 행정 혁신의 대표 사례”라며 “3·1절의 의미를 되새기며 도민 누구나 쉽고 편리하게 정보에 접근할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자