카이스트 교수 지드래곤 “정답 없는 세상…틀려도 괜찮아”

이미지 확대 지드래곤이 5일 오후 대전시 KAIST 본원에서 열린 ‘이노베이트 코리아 2024’ 행사에 참여하고 있다. KAIST는 이날 지드래곤에게 기계공학과 초빙교수 임명장을 수여했다. 2024.6.5 연합뉴스

이미지 확대 지드래곤, 카이스트 학위수여식 축사. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤(본명 권지용)이 한국과학기술원(KAIST) 학위수여식에서 졸업생들을 향한 축사를 전했다.23일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 지드래곤은 지난 20일 대전 KAIST 본원에서 열린 ‘2026년도 학위수여식’에서 영상으로 축하 메시지를 전했다.지드래곤은 “진심으로 축하드린다. 여러분은 해냈고 앞으로도 해낼 사람들”이라며 말문을 열었다. 이어 “이제 정답 없는 세상으로 나아간다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 된다”며 “남들과 다른 길을 선택할 용기, 그 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것이다. 오늘 자유롭게 시작하라”고 강조했다.현장에 모인 졸업생들은 영상이 상영되자 환호와 박수로 화답한 것으로 전해졌다.지드래곤과 KAIST의 인연은 2024년 6월 시작됐다. 당시 KAIST는 최신 과학기술을 K-콘텐츠 및 문화산업과 접목해 글로벌 경쟁력을 확대하겠다며 지드래곤을 기계공학과 특임교수로 임명했다. 임용 기간은 2026년 6월까지 2년이다.지드래곤은 당시 “수많은 과학 천재가 배출되는 카이스트의 초빙교수가 돼 영광”이라며 “최고의 과학기술 전문가들과 저의 엔터테인먼트 전문 영역이 만나 큰 시너지, 즉 ‘빅뱅’이 일어나길 기대한다”는 소감을 전했다. 인스타그램 스토리에 카이스트 과잠 사진을 올리기도 했다지드래곤은 단순 홍보 역할을 넘어 실질적인 활동을 이어왔다. 2024년과 2025년 ‘이노베이트 코리아’에 참석해 ‘AI 엔터테크의 미래’를 주제로 스페셜 토크를 진행했고, 창의성과 기술의 결합에 대한 비전을 공유했다.소속사 갤럭시코퍼레이션 역시 KAIST와 협력해 ‘AI 엔터테크 연구센터’를 설립하고 디지털 트윈, AI 아바타, 메타버스 기술을 엔터테인먼트 산업에 접목하는 연구 프로젝트에 참여하고 있다.김유민 기자