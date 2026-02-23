경기교육청, 학폭대책심의위원 1085명 위촉…‘공정·신뢰심의체계’ 구축

이미지 확대 경기도교육청이 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 가졌다. (경기도교육청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청(교육감 임태희)이 ‘2026년 학교폭력대책심의위원회’ 심의위원 1085명을 위촉하고 학교폭력 사안에 대한 공정하고 전문적인 심의체계를 강화한다.도교육청은 ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률’에 따라 교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야의 전문가로 심의위원을 구성해 위원회의 전문성과 객관성을 확보했다.위촉된 위원들은 서류 검증, 전문성·공정성에 대한 역량 평가, 심층 면접 등 엄정한 선발 절차를 거쳤다.도교육청은 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 열어 ▲회의 운영 리더십 ▲사안 처리 절차와 법령 이해 ▲판례·행정심판 사례 분석 ▲제도 개선안 등을 논의했다.김영규 도교육청 생활교육과장은 “학교폭력 사안은 공정하고 전문적인 판단이 무엇보다 중요하다”면서 “심의위원 역량을 지속적으로 강화해 학교 구성원이 신뢰할 수 있는 심의체계를 구축하겠다”고 밝혔다.안승순 기자