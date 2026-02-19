메뉴
경기도교육청, 201개 학교로 찾아가는 ‘맞춤형 하이러닝 연수’

안승순 기자
수정 2026-02-19 14:06
입력 2026-02-19 14:06
경기도교육청 전경
경기도교육청(교육감 임태희)이 20일부터 27일까지 도내 학교의 2026년 새 학년도 준비 기간을 맞아 ‘학교로 찾아가는 하이러닝 활용 연수’를 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 연수는 도내 초·중·고·특수학교 201곳을 대상으로 새 학년도 하이러닝의 안정적 활용과 학생 맞춤형 교육 활성화를 위해 마련했다.

주요 내용은 ▲하이러닝 기반 학생 맞춤형 교실 수업 사례 나눔 ▲하이러닝 주요 기능 활용 실습 ▲하이러닝 활용 수업 설계 등이며 기본과 심화 과정으로 구분해 진행한다.

도교육청은 2026년 하이러닝 선도교원과 학교를 연계해 현장 밀착형으로 연수를 진행하며, 하이러닝의 주요 기능을 활용한 수업 설계와 교실 수업 사례 공유 등 실습 중심으로 새 학기 수업에 바로 적용할 수 있는 내용을 구성했다.



이정현 도교육청 디지털교육정책과장은 “학교 현장 교원의 하이러닝 활용 역량은 학습자 특성에 기반한 맞춤형 수업의 기본”이라며 “학교가 필요로 하는 연수와 지원을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
