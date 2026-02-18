“국제화 역량 최고”…호서대, IEQAS 12년 연속 인증

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호서대학교(총장 강일구)는 교육부의 ‘4주기 교육국제화역량 인증대학(IEQAS)’에 최종 선정돼 12년 연속 인증을 이어간다고 18일 밝혔다. 인증 효력은 2030년 2월까지다.‘교육국제화역량 인증제(IEQAS, International Education Quality Assurance System)’는 국제화 수준이 우수한 대학을 선별해 유학생 유치를 촉진하고 국내 학생의 글로벌 역량을 높이기 위해 마련된 제도다.인증 여부는 외국인 유학생 유치와 관리 등 대학의 대외 신뢰도를 가늠하는 핵심 지표로 활용된다.인증대학은 △정부초청장학금(GKS) 수학대학 선정 우대 △재정지원사업 평가 가점 부여 △비자 발급 심사 간소화 △해외 한국유학박람회 참여 지원 등 혜택을 받는다.강일구 총장은 “호서대는 유학생이 학업에 집중할 수 있는 환경 조성을 위해 꾸준히 체계를 정비해 왔다”며 “유학생 역량을 키우고 졸업 이후 취업과 지역 정주까지 연결하는 유학생 성장 경로를 강화하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자