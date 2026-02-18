“국제화 역량 최고” 선문대, IEQAS 13년 연속 인증

이미지 확대 선문대 유학생들. 선문대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

선문대학교(총장 문성제)가 교육부와 법무부가 주관하는 ‘2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)’ 평가에서 학위과정과 어학연수과정 모두 13년 연속 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.교육국제화역량 인증제는 대학의 국제화 역량을 높이고 외국인 유학생 관리의 질을 높이기 위해 매년 실시되는 국가 공인 평가다.선문대는 제도 도입 초기부터 빠짐없이 13년 연속 인증대학 지위를 유지하며 유학생 유치와 관리 시스템의 견고함을 증명했다.선문대는 인증대학 가운데 국제화 역량이 우수한 대학에 부여되는 ‘우수인증대학’(39개교)에도 포함됐다.우수인증대학은 3월부터 2030년 2월까지 4년간 비자 발급 절차 간소화, 정부 재정지원사업 우대, 해외 한국유학박람회 참여 우선권 등 다양한 혜택을 받는다.문성제 총장은 “13년 연속 인증과 2년 연속 우수인증대학 선정은 선문대가 축적해 온 국제화 역량의 결정체”라며 “RISE 사업과 글로벌 취업 선도대학 사업의 시너지를 통해 유학생들이 지역에서 꿈을 이루고 정착할 수 있는 글로벌 정주 모델의 선두주자가 되겠다”고 강조했다.아산 이종익 기자