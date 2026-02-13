경기도교육청, 설 연휴 교육기관·학교 15000개 주차장 무료 개방

이미지 확대 경기도교육청 전경

경기도교육청(교육감 임태희)이 설 연휴 동안 경기도를 방문하는 귀성객과 지역 주민의 주차 편의를 위해 산하 교육기관과 학교 주차장을 무료 개방한다.주차장 무료 개방 운영 기간은 설 연휴가 시작되는 2월 14일부터 2월 18일까지 5일간이다.개방 기관은 경기도교육청을 포함한 직속기관, 교육지원청, 도서관, 연수원 등 산하 교육기관과 도내 학교 등 총 1500여 개다. 개방 시간은 학교나 기관에 따라 개별적으로 정하거나 종일 운영한다.무료 개방 주차장 정보는 연휴 하루 전인 13일부터 확인할 수 있다.대국민 공공자원 개방·공유 서비스인 공유누리(www.eshare.go.kr)와 네이버 지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비 에어, 현대차 내비게이션에서 관련 정보를 제공한다.한편 개방 주차장 이용자는 긴급 상황을 대비해 차량 앞면에 반드시 연락처를 남겨야 한다.안승순 기자