경기도교육청, 취약계층 학생 ‘온라인 외국어 교육’ 확대

이미지 확대 경기도교육청 전경

경기도교육청(교육감 임태희)이 교육 여건에 따른 학습 격차를 줄이기 위해 영어교육 취약계층 학생 지원을 강화하고, 지역과 온라인을 연계한 공교육 중심 영어학습 체계를 확대한다고 12일 밝혔다.도교육청은 학교와 지역, 온라인 교육자원을 연계해 사교육 의존 없이도 학생 개별 수준에 맞는 영어교육 기회를 제공하기 위해 이번 정책을 마련했다. 이에 따라 영어교육 접근성이 낮은 학생들을 위해 지역 공유학교와 연계한 영어교육 프로그램을 확대한다. 특히 공유학교 운영 과정에 ‘영어회화 전문강사’의 교육 경험과 전문성을 활용하여 학생 수준에 맞는 실용 중심 수업을 제공할 예정이다.또한 지역 여건과 특성을 반영한 영어교육 사례 공유를 위한 콘퍼런스와 학생 참여형 영어 동아리 페스티벌 운영을 통해 영어학습 문화를 확산한다. 아울러 국립국제교육원 글로벌역량교육센터와의 협력 연수로 교원 전문성도 높인다.도교육청은 경기외국어온라인학교 운영을 확대해 학교와 지역의 경계를 넘는 온라인 외국어교육도 강화한다. 영어를 포함해 제2외국어와 특수외국어까지 학생 수요에 맞는 수업을 개설하고 교육 소외지역 학생의 학습 접근성을 높일 방침이다.도교육청은 영어교육 취약계층 학생이 공교육 안에서 안정적으로 학습할 수 있도록 지역과 온라인 교육 자원을 연계하고 학생 개별 수준과 여건을 고려한 맞춤형 영어교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.안승순 기자