충남교육청, 고교 단계 ‘일-학습-정주’ 지역인재 양성

충남교육청은 고용노동부 ‘산학일체형 도제학교 도제도약지구’ 공모 사업에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.도제도약지구는 지역 주도형 고교 일학습병행(산학일체형 도제학교)을 운영하는 제도다. 시·도 교육청이 직업계고·기업·유관기관과 함께 지역 전략산업에 맞춘 인재 양성 체계를 설계·운영이 핵심이다.도교육청은 도제도약지구를 통해 ‘직업계고 → 지역 전략산업 취업 → 후학습 → 지역 정주’로 이어지는 인재 양성 체계를 구축할 계획이다.반도체·디스플레이, 석유화학, 국방·군수 등 충남의 핵심 전략산업과 연계한 도제도약스쿨(천안공업고·서산공업고·국방항공고·강경상업고) 중심으로 직종 고도화가 추진된다.김지철 교육감은 “이번 도제도약지구 선정은 충남 직업교육 방향성과 경쟁력이 인정받은 의미 있는 성과”라며 “지역산업을 이끌어갈 우수 기술인재 양성 선도 사례로 자리매김하도록 지원하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자