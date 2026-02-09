건학 50주년 백석대, ‘설립 취지문’ 서예 작품 기증받아

백석대학교(총장 송기신)는 건학 50주년을 맞아 천안 출신 중견 서예가 한빛 윤춘수 작가로부터 대학 설립 정신과 정체성을 담은 ‘학교 설립 취지문’ 서예 작품을 기증받았다고 9일 밝혔다.
윤 작가는 ‘이웃과 함께하는 대학’이라는 백석대 건학 이념에 깊이 공감하며 수개월에 걸쳐 작품 제작에 몰두했다. 이 작품은 묵직하면서도 절제된 필치로 백석대가 걸어온 50년 시간을 상징적으로 담아냈다.
백석대는 이를 전시해 학생과 교직원, 학교를 찾는 내빈 등에게 공개할 예정이다.
윤 작가는 “이 글씨가 학교를 찾는 학생들과 구성원들에게 설립자의 숭고한 정신을 전하고, 다음 세대까지 이어지는 가교가 되길 바란다”고 말했다.
송기신 총장은 “윤 작가의 깊은 뜻이 담긴 작품으로 우리 대학이 나아가야 할 방향을 다시 한번 성찰하게 됐다”고 감사의 뜻을 전했다.
윤 작가는 1990년 대한민국미술대전 우수상 수상을 시작으로 운영위원과 심사위원장을 역임했으며, 국립현대미술관 초대전(1991)을 비롯한 국내외 주요 비엔날레에 참여해 온 한국 서예계의 중진이다.
천안 이종익 기자
