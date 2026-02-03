늘봄 대신 ‘온동네 돌봄’… 초3엔 방과후 쿠폰 50만원

교육부, 초등돌봄 교육 추진 방안

센터 15곳 추가… 전 학년 대상 확대

2026-02-04 8면

초등학생 돌봄 정책인 ‘늘봄학교’가 지역사회가 함께하는 ‘온동네 초등돌봄·교육’으로 확대 개편된다. 또한 방과후 프로그램 이용을 희망하는 초등학교 3학년 전원에게 연간 50만원의 바우처가 제공된다.교육부는 3일 초등학생 돌봄 정책의 추진 방향 및 주요 과제를 담은 ‘2026년 온동네 초등돌봄·교육 추진 방안’을 발표했다. 기존 윤석열 정부의 늘봄학교가 1·2학년을 대상으로 운영됐다면 이제 전학년으로 확대 운영되며, 지역사회와도 힘을 합쳐 ‘사각지대 없는 돌봄’을 제공한다는 게 골자다. 이를 위해 240억원을 투입해 15개 이상의 신규 ‘온동네 돌봄·교육 센터’를 확충한다. 신규 센터는 학교 공간을 리모델링하거나 학교 인근에 시설을 설치하는 식으로 마련한다.학생들은 학교, 센터 중에 희망하는 곳을 선택할 수 있고, 두 곳 복수 이용도 가능하다. 교육부 관계자는 “주로 오후 시간대에는 학교가, 저녁·방학·주말엔 센터가 돌봄·교육을 담당한다”고 설명했다. 올해부터 대상이 되는 초등학교 3~6학년 학생을 포함하면 전체 4만명 이상의 학생이 추가적으로 돌봄·교육을 받을 것으로 전망된다. 초등학교 1·2학년 학생은 ‘2시간 무상’ 프로그램을 통해 오후 3시까지 학교에 머물도록 보장한다.돌봄보다 교육 수요가 높은 초등학교 3학년에게는 ‘방과후 프로그램 이용권’을 제공한다. 희망학생은 신청만 하면 50만원을 받을 수 있고, 수강할 때마다 차감된다. 교육부는 사업 대상을 4학년 이상으로 확대하는 방안도 검토 중이다.교육부는 안전한 돌봄·교육 환경 조성에도 힘쓸 예정이다. 보건복지부 ‘사회서비스 노인일자리’ 사업과 연계해 학교별 귀가 지원 인력을 확충한다.‘방과후학교지원특별법’도 제정도 추진한다. 방과후 교육의 목적과 정부의 책무, 강사 결격 사유 등을 담을 예정이다. ﻿지난해 논란이 됐던 ‘리박스쿨’과 같은 사태를 방지한다는 취지다.김가현 기자