경기교육청, ‘2026 공간재구조화사업’ 대상 학교 20곳 선정

학생, 교사, 학부모가 함께 만들어 가는 ‘미래형 학습공간’

경기도교육청(교육감 임태희)이 2026년 경기형 공간재구조화사업 대상 학교 20곳(초 10교, 중 5교, 고 5교)을 확정했다. 도교육청은 선정된 학교를 대상으로 2030년까지 4808억원을 투입해 사업을 마칠 계획이다.공간재구조화사업은 40년 이상 노후 건물을 보유한 학교를 친환경·디지털 기반 첨단 공간으로 바꿔 다양한 미래형 교수학습이 가능하도록 지원하는 프로젝트다. 사전 기획부터 설계까지 학생과 학부모, 교직원 등 교육공동체가 참여해 원하는 학교를 만들어 간다.사업 대상교는 ▲유연한 다목적 공간 ▲디지털 기기를 갖춘 스마트 교실 ▲생태 교육 공간 등을 조성해 미래형 교육과정을 운영하는 데 최적의 공간으로 변화할 전망이다.한편 전체 공간재구조화 사업 학교 수는 2021년 68교, 2022년 41교, 2023년 14교, 2024년 31교, 2025년 34교, 2026년 20교로 총 208교다.도교육청은 기존 사례를 바탕으로 앞으로 추진할 사업 대상 학교들이 사용자 중심의 미래 교육 공간으로 조성될 수 있도록 지원할 방침이다.안승순 기자