[단독] 항공대 “탐구 과목 성적 누락”… ‘정시 합격’ 몇 시간 만에 번복

정시제도 변화·사탐런 영향 가능성﻿

모집 정원 277명에 지원자 1795명

수백명 점수 잘못 환산됐을 수도

이미지 확대 한국항공대학교 로고. 항공대 홈페이지

2026-02-03 12면

한국항공대가 2026학년도 정시모집 합격생을 조기발표 한 지 만 하루도 되지 않아 합격 발표를 취소한 것으로 파악됐다. 항공대는 ‘성적 재산출’을 이유로 들었지만, 수험생들 사이에선 ‘황당하다’는 반응이 나온다.항공대 입학처 관계자는 2일 “학생 성적이 한국교육과정평가원에서 넘어오는 과정에서 전산상의 오류로 탐구 과목 성적이 몇 개 누락됐고, 이에 전체 합격자를 취소하는 상황이 발생했다”면서 “원 데이터가 방대해 누락 사실을 인지하지 못했다”고 밝혔다. 항공대 입학처는 앞서 지난달 30일 2026학년도 정시모집 조기발표 합격자를 발표했지만, 몇 시간 만에 문자 공지를 통해 “성적 재산출 필요가 발생함에 따라 합격자 발표를 취소하고 추후 재공지할 예정”이라고 밝혔다. 항공대는 이날 오후 2시 이후 합격자 발표를 다시 진행했다.학교 측은 합격이 번복된 학생들에게는 개별적으로 사과 입장을 전할 예정이라고도 설명했다. 항공대의 이번 정시모집 정원이 277명, 지원자수가 1795명인 걸 감안하면 수백명의 점수가 잘못 환산됐을 가능성이 있다. 항공대의 정시제도 변화와 ‘사탐런’(자연계열 학생이 사회탐구를 선택하는 현상) 등이 이번 사태의 요인이 된 것으로 풀이된다.교육부 관계자는 “학교로 데이터가 넘어가는 과정에선 이상이 없지만, 학교에서 탐구 과목 반영 방식이 바뀌면 수식을 적용하는 과정에서 이상이 생길 수 있다”고 말했다. 항공대는 자연계 학생 중 사탐을 선택한 경우가 많아진 탓에 과탐 과목이 ‘0점’ 처리돼도 누락이라고 판단하기 어려웠다는 입장이다.수험생들은 영문도 정확히 모른 채 합격이 취소된 상황이 황당하다는 반응을 보였다. 한 수험생은 정보 공유 커뮤니티에 “입학처에 문의했을 때 ﻿결과가 발표난 게 맞다고 했지만, 이제 와서 다시 발표하는 게 말이 되냐”며 분개했다. 또 다른 수험생은 “정시모집 원서 접수와 합격 발표까지 한 달 정도의 시간이 있었는데, 왜 사전에 오류를 확인하지 못했는지 이해할 수 없다”고 말했다.김가현 기자