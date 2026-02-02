[단독]항공대, 정시 합격자 발표 번복…수험생 혼란 속출

정시모집 조기발표 당일 합격 취소 공지

“전산상 오류로 과탐 과목 몇개 누락돼”

정시모집 이후 한 달 동안 꼼꼼히 검사 안해

공식 발표 경우 타대학 등록 취소 등 혼선 예상

한국항공대학교 로고.

한국항공대가 2026학년도 정시모집 합격생을 조기발표 한 지 만 하루도 되지 않아 합격 발표를 취소한 것으로 파악됐다. 항공대는 ‘성적 재산출’을 이유로 들었지만, 수험생들 사이에선 원성이 자자한 상황이다.항공대 입학처 관계자는 2일 통화에서 “학생 성적이 넘어오는 과정에서 전산상의 오류로 과학탐구 과목이 몇 개 누락돼서 발생한 문제”라면서 “원 데이터가 굉장히 많기 때문에 누락된 걸 인지하지 못했다”고 설명했다. 합격이 번복된 학생들에게는 개별적으로 사과 입장을 전할 예정이라고도 밝혔다.앞서 항공대 입학처는 지난달 30일 2026학년도 정시모집 조기발표 합격자를 발표했지만, 몇 시간 만에 문자 공지를 통해 “성적 재산출 필요가 발생함에 따라 합격자 발표를 취소하고 추후 재공지할 예정”이라고 밝혔다. 항공대는 이날 오후 2시 이후부터 합격자 발표를 다시 진행했다.수험생들은 영문도 정확히 모른 채 합격이 취소된 상황에 황당하다는 반응을 보였다. 수험생 정보 공유 커뮤니티 ‘수만휘’에 따르면, 한 수험생은 “입학처에 문의했을 때 오류가 없고 결과가 발표난 게 맞다고 했지만, 이제 와서 다시 발표한다고 한다”며 분개했다.정시모집 원서접수가 지난해 12월 31일까지였던 점을 감안하면 합격 발표까지 한 달 정도의 시간이 있었는데, 왜 사전에 오류를 확인하지 못했냐는 지적도 줄을 이었다. 조기발표가 아닌 공식 발표였다면, 입학 등록을 위해 타 학교 등록을 취소했을 가능성도 있어 더욱 심각한 혼선이 빚어졌을 것으로 예상된다.탐구과목을 1개만 반영하는 과정에서 오류가 났을 가능성도 제기됐다. 탐구과목을 1과목 반영하면 표준점수를 두 배로 계산해야 하지만, 항공대 입학처가 단순 계산해 실질 반영비가 25%가 아닌 14.7%가 됐다는 가설이다. 탐구 영역 점수가 제대로 반영되지 못하면서 탐구과목에서 강점을 드러내던 학생들이 불이익을 받은 것이란 분석이다. 다만 항공대는 이에 대해 “그런 것과는 전혀 연관이 없다. 모집요강에 어떻게 점수를 산출하는지 예시까지 나와있고, 방정식엔 문제가 없다”고 일축했다.김가현 기자