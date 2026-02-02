‘해상 교류 거점’ 태안 안흥지관 본모습 되찾아

이미지 확대 가세로 태안군수와 지역 주민 등이 안흥지관 현판식 후 기념촬영을 하고 있다. 군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 태안군이 안흥진성 위용을 되찾고 고려 시대부터 이어온 해상 교류 역사를 재현하며 ‘역사 문화 도시’ 정체성 강화에 나섰다.2일 군에 따르면 근흥면에 있는 안흥진성에서 가세로 군수와 토지반환 범군민회, 지역 주민 등과 함께 제승루와 안흥지관 복원을 기념한 현판식을 개최했다.안흥진성은 1583년(조선 선조)에 축조된 성벽 높이 3.5∼4.5ｍ, 둘레 1798ｍ 규모의 돌성으로, 서해안 방어를 위한 요충지였다.구한말 폐성되며 오랜 기간 자취를 감췄지만, 역사적 가치를 인정받아 2020년 11월 국가사적 제560호로 지정됐다.안흥진성의 제승루는 1352년(고려 공민왕) 안흥에 침입한 왜적선을 김휘남이 격침하고 포획한 승전 기념으로 세운 누각이다. 건축면적 108㎡로 복원된 이곳은 사방을 아우르는 장엄한 풍광을 자랑한다.재현된 안흥지관은 1077년(고려 문종) 세워진 사신 숙소다. 건축면적 134㎡ 규모의 단아하고 격조 높은 외관을 갖췄다.군은 안흥진성을 활용한 관광 콘텐츠 개발을 위해 2027년까지 한중교류체험관을 건립하고 역사 체험 프로그램 등을 추진할 계획이다.군 관계자는 “제승루와 안흥지관 복원은 옛 선조들의 가르침을 이어받아 후세에 전하는 숭고한 사업”이라며 “태안의 정체성을 세우고 대한민국을 대표하는 역사 명소로 만들어 가겠다”고 말했다.태안 이종익 기자