첫 시행 ‘지역의사제’ 최대 수혜지는 부울경…‘지방런’ 현실화하나

지역의사제 적용 고교 1112곳…부울경 282곳

경인권도 118곳…서울 인접 지역에 이목 집중

농어촌·지역인재 중복 적용…의대 입시에 유리

“서울권 중학생, 남양주·의정부·인천 이동 가능성”

내년 의대 정원 증원, 3천660∼4천200명 범위 논의 전망 정부가 2037년에 더 필요할 것으로 보이는 의사 수를 3천660여명에서 4천200명 사이로 좁히고 이를 중심으로 2027학년도 의과대학 정원 증원 논의를 이어갈 전망인 가운데 29일 서울 시내 한 의대 모습. 2026.1.29

올해 고3이 치르는 2027학년도 대입부터 지역의사제가 시행되는 가운데, 부울경(부산·울산·경남) 지역에 지역의사제 전형으로 진학할 수 있는 고등학교가 가장 많은 것으로 나타났다. 제도 시행을 앞두고 학생·학부모의 이목이 집중되는 가운데, 의대 진학을 위한 서울권 학생들의 ‘지방런’ 가능성도 제기된다.종로학원이 29일 분석한 자료에 따르면, 지역의사제 적용을 받는 전국 1112개 고등학교 중 부울경 지역에 속한 곳이 282개교로 가장 많았다. 호남(광주·전남·전북) 지역 소재 학교가 230개교로 두번째로 많았고, 대전·충청(188개교), 대구·경북(187개교), 경기·인천(118개교), 강원(85개교), 제주(22개교) 등이 뒤를 이었다.지역의사제는 의대 신입생 중 일정 비율을 지역에서 선발하는 제도로, 선발된 학생은 등록금·생활비를 지원받고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하게 된다. 해당 의대 소재지, 혹은 인접지의 중·고등학교 졸업자에게 자격이 주어지면서, 의대 진학을 목표로 하는 학생·학부모의 ‘지방 유학’에 대한 관심이 높아지는 상황이다.특히 서울과 가까운 경기·인천 지역으로 향하는 눈길이 가장 많다. 지역의사제 적용을 받는 경인권 학교는 118개교로, 전체 학교 480곳 중 24.6%를 차지한다. 인천(32개교), 남양주(20개교), 의정부(12개교), 이천(10개교) 등에 가장 많다.경인권에는 ‘톱 5’로 꼽히는 성균관대를 포함해 가천대, 아주대, 인하대 등 명성 높은 의대들이 두루 속해 있다. 해당되는 경인권 고등학교 중 농어촌 전형 혜택을 중복으로 받는 곳도 40.7%에 달한다.지역의사제 적용 고등학교를 졸업하면 지역의사제 전형, 농어촌 전형, 지역인재 전형, 일반 전형 등 다양한 전형의 혜택을 동시에 받을 수 있어, 의대 입시에 유리하다. 지역의사제·농어촌 전형이 중복 적용되는 고등학교는 강원 62.4%, 전남 59.8%, 충남은 55.3%, 충북 45.3%, 경북 44.5%, 전북 44.0% 등 높은 비중을 차지한다.충청권은 내신 성적을 받기에 수월한 대형 고등학교(학생 수 400명 이상) 9개교를 포함해 주목된다. 대형 고등학교는 총 14개교로, 경인권과 부울경에도 각각 3개, 2개가 있다.임성호 종로학원 대표는 “서울권 중학교에 재학 중인 학생들이 남양주, 구리, 의정부, 인천 등 인접지역으로 이동하는 경우가 많아질 수 있다”면서 “경인권 내에서도 비해당 지역 학생들이 해당 지역 학교로 이동할 가능성도 상당하다”고 전망했다.한편 이날 국회 본회의에서는 국립대학(치과)병원의 소관부처를 교육부에서 보건복지부로 변경하는 국립대학병원설치법, 국립대학치과병원설치법 개정안이 통과됐다. 이는 지역·필수·공공의료 강화를 목표로 국립대학병원을 육성하기 위한 조치다. 정부는 이와 함께 지역의사양성법, 필수의료법 등을 통한 지역의료 강화 정책을 추진 중이다.김가현 기자