고교학점제, 선택과목 출석만 해도 이수…‘온라인’으로 학점 딴다

3분의 2 출석 시 선택과목·창체 이수

‘최성보’ 학생·교사 부담 덜기 위한 조치

공통과목 미이수 시 ‘온라인’으로 학점 취득

기초학력·최성보 통합 운영해 부담 완화

서울 강북구 내 한 고등학교 교실에서 수능 후 체험형 흡연·음주·마약 예방 프로그램이 진행되고 있다. 강북구 제공

올해부터 고등학교 학점 취득 시 선택과목은 출석률만으로 이수가 가능해진다. 공통과목의 경우 출석률과 학업성취율 그대로 반영하지만 미이수할 경우 온라인 학습으로도 학점을 딸 수 있다.교육부는 28일 이러한 내용이 담긴 고교학점제 개선 방안을 발표했다. 국가교육위원회에서 지난 15일 고등학교의 학점 이수 기준 완화에 관한 사항이 심의·의결됨에 따라 제도 안착을 위한 후속 대책을 마련한 것이다.올해부터 학점 이수 기준이 다소 완화된다. 선택과목의 학점 이수 기준에서 학업성취율이 빠지면서 출석(3분의 2 이상)만 해도 학점을 딸 수 있도록 한 것이 골자다. 창의적 체험활동(창체)에 대해서는 학년별 전체 수업일수의 3분의 2 이상 출석한 경우 해당 학년의 창체를 이수한 것으로 인정한다.이는 학업성취율 미충족 시 실시되는 ‘최소 성취수준 보장지도’(최성보)로 인한 학생 및 교사들의 부담을 덜어주려는 취지다. 교육부는 또한 특수교육대상학생, 이주배경학생 등 다양한 학생 특성을 고려해 학점 이수 기준과 최성보 운영을 유연하게 적용하도록 검토를 이어간다는 방침이다.공통과목은 출석률, 학업성취율(40% 이상) 등 기존의 기준을 그대로 적용받지만, 이수를 위한 추가학습의 부담을 줄였다. 과목 미이수 시 온라인 콘텐츠를 통해 학점을 취득할 수 있는 플랫폼을 개발한다. 기존 한국교육개발원의 ‘온라인 보충과정’을 개편해 활용한다.온라인 학습은 학교 및 교육청을 통해 신청 후 방과 후 시간을 활용해 수강할 수 있고, 3분의 2 이상 출석 시 이수한 것으로 간주한다. 올해 1학기엔 공통과목을 대상으로 운영하고, 2학기부터 선택과목으로 확대한다.학생들이 다양한 선택 과목을 이수할 수 있도록 선택 과목의 개설 여건도 개선할 예정이다. 실시간 쌍방향 수업을 제공하는 온라인학교와 공동교육과정 거점학교 등에 정규교원을 777명 배치한다. 이번 1학기부터 157억원을 투입해 442개 농산어촌·소규모 학교 등에서도 다양한 과목 강사 채용을 지원한다.국가기초학력 지원포털도 개통한다. 초·중학교에서 학습 결손이 누적되는 것을 예방한다는 취지다. 학습지원 대상 학생(초1~고2)을 선정하고 부족한 성취수준을 보정하기 위한 자료를 제공한다. 또한 현장 부담을 덜기 위해 고등학교 1학년 공통과목의 기초학력 지도는 최성보와 연계해 운영한다.고교학점제의 취지를 고려해 담임교사가 작성하는 학교생활기록부 항목의 기재 글자 수는 줄인다. 행동특성 및 종합의견은 500자에서 300자로, 창의적 체험활동의 진로활동 영역은 700자에서 500자로 줄어든다.김가현 기자