고2 10명 중 4명 “나는 수포자”…4년 만 8%p ‘쑥’

초6 17.9%, 중3 32.9% “수학 포기 희망”

2024년 기초학력수준 미달 비율의 2~3배

10명 중 8명 “수학 때문에 스트레스 받아”

난이도 급격한 상승, 방대한 학습량 등이 원인

디지털교과서로 나눗셈 익히는 초등학생 7일 강원 춘천시 남산초등학교에서 열린 디지털교과서(AIDT) 활용 수업 현장 공개 행사에서 학생들이 AIDT를 활용해 수학 나눗셈 단원을 익히고 있다. 2025.5.7 연합뉴스

올해 고등학교 3학년으로 진급하는 학생 10명 중 4명은 자신을 ‘수포자’(수학 학습을 포기한 학생)으로 인식하는 것으로 드러났다. 이는 4년 전에 비해 약 8%p 올라간 수치여서, 교육당국의 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.강경숙 조국혁신당 의원과 사교육걱정없는세상(사걱세)은 27일 국회에서 기자회견을 열고 지난해 11월 초·중·고교 학생 및 교사 6652명을 대상으로 실시한 ‘전국 초중고 수학교육 인식 설문조사’를 발표했다.조사 결과 ‘나는 수학을 포기하고 싶다’고 응답한 학생은 전체의 30.8%에 달했다. 학년별로는 지난해 기준 초등학교 6학년 17.9%, 중학교 3학년 학생 32.9%, 고등학교 2학년 40.0%가 그렇다고 답했다.이는 코로나19 펜데믹 시기였던 2021년 실시된 같은 내용의 조사에서 초등학교 6학년 11.6%, 중학교 3학년 22.6%, 고등학교 2학년 32.3%이 수포자라고 답한 것에 비해 크게 증가한 수치다. 2024년 국가수준학업성취도평의 수학 기초학력수준 미달 비율보다도 2~3배 이상 높았다.초·중·고 교사 중 자신이 맡은 학급에서 30% 내외의 학생이 수학을 포기한 것으로 판단한 응답도 21.8% 수준이었다. 수학을 포기한 학생이 학급의 절반 내외라고 응답한 사람은 6.5%, 학급의 10% 내외라는 응답은 30.3%였다.학년이 올라감에 따라 학생들의 수학 스트레스 지수 또한 동반 상승하는 추세다. 고등학교 2학년 86.6%가 수학에 대한 스트레스를 받은 적이 있다고 답했고, 중학교 3학년 81.9%, 초등학교 6학년 73.0%가 그렇다고 응답했다. 교사의 80.7%는 학생들의 수학 포기 현상이 매우 심각한 수준이라고 인식했다.수학을 포기하는 원인에 대해서는 학생의 42.1%는 ‘문제의 난이도가 너무 높기 때문’이라고 답했다. 교사의 44.6%는 ‘누적된 학습 결손’을 주요 원인으로 꼽았다. 사걱세는 “고교 단계에 이르면 대다수 학생이 수학에 대해 심각한 심리적 압박을 느끼는 것”이라면서 “난도가 급격히 높아지는 교과 과정과 방대한 학습량이 학생들에게 과도한 부담을 주고 있다”고 지적했다.고교 교사 70.4%는 사교육 없이 대학수학능력시험(수능) ‘킬러문항’(초고난도 문항)을 풀기 어렵다고 밝혔고, 고교 수학교사의 42.6%가 내신 평가를 전면적인 절대평가로 전환하는 데 동의했다.설문은 지난해 11월 17~28일 전국 150개교(초등학교 60개, 중학교 40개, 고등학교 50개)에서 교사 294명, 학생 6358명(초등학교 6학년 2036명, 중학교 3학년 1866명, 고등학교 2학년 2456명) 등을 대상으로 진행됐다.김가현 기자