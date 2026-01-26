충남교육청-선문대, AI 융합교육 석사과정 운영

이미지 확대 충남교육청과 선문대는 26일 인공지능(AI) 융합교육 석사과정 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 도교육청 제공

충남교육청(교육감 김지철)과 선문대학교(총장 문성제)가 초중등 교원의 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 역량을 체계적으로 키우는 석사과정 운영에 나선다.도교육청과 선문대는 26일 인공지능(AI) 융합교육 석사과정 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.협약 주요 내용은 △AI 융합교육에 적합한 우수 교원 양성을 위한 상호협동 교육체계 구축 △초중등 교원의 AI·SW 역량 강화 및 교육지원 확대 △AI 융합교육대학원 계약학과 신설 등이다.양 기관은 석사과정을 통해 매년 20명 규모로 교원을 선발해 운영할 계획이다.김지철 교육감은 “AI 활용이 확산될수록 교사 역할은 수업 재구성과 학습 지원, 데이터 기반 지도, 윤리·저작권 등 종합 역량을 요구받는다”며 “현장에 즉시 적용 가능한 재교육 체계를 갖추겠다”고 밝혔다.아산 이종익 기자