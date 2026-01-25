전국 선수단 모인다…인제대, 동계 전지훈련 메카로 부상

고교·실업팀 줄이어 방문

숙소·훈련장 등 원스톱 지원 호평

이미지 확대 동계 훈련 차 인제대학교를 찾은 능인고 씨름부. 2026.1.25. 인제대 제공

인제대학교가 우수한 체육 인프라와 맞춤형 지원 덕에 동계 전지훈련 메카로 떠오르고 있다.인제대는 이달 6일 대구 호산고등학교와 다사중학교 조정부 훈련을 시작으로 ‘2026년 동계 전지훈련 시즌’을 본격 개시했다고 25일 밝혔다.동계 전지훈련 시즌 시작 후 중·고교 팀부터 실업팀까지 다양한 선수단 100여명이 인제대를 찾아 구슬땀을 흘리고 있다.주요 방문 팀은 대구 호산고·다사중 조정부(1월 6일~), 능인고 씨름부(1월 12일~), 부산항만공사 조정선수단(1월 15일~) 등이다.지난 23일부터는 부산정보고등학교 축구부 선수단 80여명이 학교를 찾았다. 이들은 2월 중순까지 장기 체류하며 집중적으로 훈련한다.선수단이 인제대를 찾는 이유는 최적의 몰입 환경 덕이다.인제대는 방문 팀에게 기숙사, 구내식당 등 필수 편의시설은 물론 웨이트트레이닝장, 대운동장, 강의실 등 훈련과 전술 회의에 필요한 모든 인프라를 원스톱으로 지원하고 있다.씨름 레전드의 멘토링도 큰 몫을 하고 있다. 천하장사 출신 이만기 교수(스포츠헬스케어학부)는 훈련장을 직접 찾아 선수들을 격려하고 종목별 기술 전수와 함께 슬럼프 극복 비결을 나누고 있다.전민현 총장은 “이번 전지훈련 유치는 인제대의 우수한 스포츠 교육 역량과 시설 경쟁력을 대외적으로 입증한 결과”라며 “앞으로도 엘리트 체육인 양성과 지역 스포츠 발전을 위해 대학의 문을 활짝 열고 지역 상생 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.김해 이창언 기자