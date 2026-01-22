“교육혁신 힘 싣는다” IBK기업은행, 호서대에 3억8000만 원 쾌척

이미지 확대 호서대는 IBK기업은행으로부터 대학 발전 기금으로 3억 8000만원을 전달받았다. 호서대 제공

호서대학교(총장 강일구)는 IBK기업은행이 대학 발전기금으로 3억 8000만원을 출연했다고 22일 밝혔다.이번 발전기금은 대학의 안정적인 교육·연구 환경 조성과 미래 산업을 이끌 인재 양성을 지원하기 위해 마련됐다.IBK기업은행은 지난해에도 5억 1000만원을 출연했다.성은현 부총장은 “대학 공공성과 지속 가능성을 높이는 데 의미 있는 후원”이라며 “미래 사회가 요구하는 인재를 길러내는 데 사용하겠다”고 강조했다.유삼구 본부장은 “지역과 상생하며 교육 혁신을 지속해 온 호서대에 힘을 보태고자 기탁을 결정했다”며 “청년 인재 양성과 교육 경쟁력 강화에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.대학 측은 기업은행 발전기금을 중장기 발전 계획에 따라 교육 인프라 확충과 학생 교육 여건 개선에 활용할 계획이다.아산 이종익 기자