메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

세종시, “사이버보안 꿈나무 모여라”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-01-21 10:55
입력 2026-01-21 10:55
이미지 확대
‘핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지’ 포스터. 시 제공
‘핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지’ 포스터. 시 제공


세종시 사이버보안 꿈나무의 역량을 키우는 기반이 될 ‘핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지’가 올해 첫선을 보인다.

21일 세종시에 따르면 28일까지 관내 중고등학생을 대상으로 핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지 참가자를 모집한다.

이번 행사는 다음 달 2일부터 6일까지 사이버보안 인재 양성에 초점을 맞춰 경진대회와 함께 참가 학생을 대상으로 역량 강화 교육을 진행한다.

교육 프로그램은 인공지능과 네트워크, 웹 취약점 분석 및 대응, 사이버보안 윤리 등으로 구성됐다.

경진대회 당일에는 국내 유명 사이버보안 경진대회 ‘코드게이트’ 우승을 비롯한 다양한 수상·운영 이력을 가진 강사진이 학생들에게 사이버보안 관련 강의도 제공한다.

참가는 관내 중고등학생이라면 누구나 가능하며 시 누리집(sejong.go.kr) 공지사항을 통해 온라인으로 신청하면 된다.



경진대회는 시가 주최하고 고려대학교 세종 SW중심대학사업단이 공동 주관하며, 세종시교육청과 세종남부경찰서가 후원해 세종교육발전특구와의 연계로 추진된다.

세종 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지의 목적은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기