서정대학교, ‘글로벌 인재 취업 선도대학’ 성과전시회 개최

이미지 확대 지난 1월 15일과 16일 대전 선샤인호텔에서 서정대 주최로 열린 ‘글로벌 인재 취업 선도대학’ 성과전시회 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공)

경기 양주 서정대학교가 1월 15일과 16일 대전 선샤인호텔에서 ‘글로벌 인재 취업 선도대학’ 성과전시회를 열어 외국인 유학생 취업 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 논의했다.서정대가 주최한 이번 성과전시회에는 중소벤처기업부와 사업 참여 대학 10개 학교, 외국인 유학생을 채용한 중소기업 대표, 사업 참여 학생 등 산·학·관 관계자 70여명이 참석했다.행사 첫날에는 외국인 유학생을 채용한 중소기업 대표와 취업에 성공한 유학생의 소감 발표로 현장의 생생한 경험을 공유했고, 8개 참여 대학이 각각의 특화된 취업 지원 모델과 성과를 발표했다.‘중소기업 외국인 유학생 취업 활성화 간담회’에서는 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, 사업 참여 대학 및 중소기업, 외국인 유학생이 함께한 가운데 유학생 취업 확대를 위한 제도 개선과 현장 애로사항, 성과 확산 방안에 대한 논의가 진행됐다.이튿날에는 외국인력 양성사업 전반에 대한 성과를 공유하는 교류회에 이어, 글로벌 인재 취업 선도대학 및 K-수출전사 PM 간 사업 운영 경험과 향후 협력 방향을 공유했다.양영희 서정대 총장은 “이번 성과전시회는 현장 중심 교육과 취업 연계를 통해 외국인 유학생들이 중소기업 인력난 해소에 기여하고, 대한민국 산업 현장의 핵심 인재로 성장하고 있음을 확인하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 대학·산업체·정부가 긴밀히 협력해 지속 가능한 외국인 유학생 취업 모델을 확산해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자