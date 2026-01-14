자연계생 2명 중 1명 “과탐, 정시에 불리”…‘사탐런’ 가속화되나

과탐 응시자 57% “다시 선택한다면 사탐”

사탐만 응시한 자연계생도 28% 달해

이미지 확대 수능 끝, 가채점 하는 수험생들 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 다음날인 14일 대구 수성구 정화여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 가채점하고 있다. 2025.11.14 연합뉴스

자연계열 수험생 사이에서 과학탐구를 선택하면 정시에서 불리하다는 인식이 번지고 있다. 전략적으로 사회탐구를 선택하는 자연계생이 추후 더욱 증가할 것으로 전망된다.14일 진학사가 2026학년도 정시 지원 수험생 1649명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 고교 이수과목 기준 자연계열 수험생(980명) 가운데 과탐 두 과목을 응시한 수험생의 54.8%가 “탐구 선택이 정시 지원에서 불리하게 작용했다”고 응답했다. 반면 자연계열임에도 사탐 두 과목을 선택한 수험생은 47.6%가 “유리하게 작용했다”고 답했다.탐구 선택이 불리했다고 응답한 과탐 응시자 가운데 57.7%는 “다시 선택한다면 사회탐구를 선택하겠다”는 입장이다. 대학들의 자연계열 탐구 응시 제한이 완화되면서, 학습 부담이 크고 상위권 경쟁이 치열한 과탐 대신 전략적으로 사탐을 선택하려는 수험생들이 많아지고 있는 분위기다.실제 자연계열 수험생의 55.5%가 수능 탐구 영역에서 사회탐구를 응시한 것으로 나타났다. 사탐과 과탐을 한 과목씩 응시한 비율이 27.4%, 사탐만 두 과목 응시한 비율은 28.1%로 집계됐다.자연계생 수험생들은 사탐 응시 이유로 ▲사탐이 점수 받기 유리하다고 판단해서(84.7%) ▲공부 시간을 더 확보하기 위해서(43.9%) 등을 택했다.우연철 진학사 입시전략연구소장은 “이번 조사는 사탐 선택이 단순히 공부가 편해서가 아니라, 실제 정시 지원에서 유리하다는 점이 수험생들의 체감 수치로 입증된 결과”라며 “내년 입시에서도 사탐런 현상은 더욱 구조화될 가능성이 크다”고 분석했다.김가현 기자