온라인/올해 초1 30만명도 깨졌다…학령인구 감소 가속 페달

올해 초등학교 입학생 29.8만명…8%↓

광주·충북·전남 등 1만명 무너진 곳도

5년 뒤엔 22만 481명…계속 내리막길

초중고 학생수도 500만명대 밑돌아

이미지 확대 우리 같이 입학해요. 2026학년도 부산지역 공립 초등학교 신입생 예비소집이 진행된 6일 오후 부산 연제구 창신초등학교에서 쌍둥이 예비 초등학생과 학부모가 1학년 교실을 살펴보고 있다. 2026.1.6 연합뉴스

올해 초등학교에 입학하는 전국 학생수가 30만명도 채 안 될 거란 전망이 나왔다. 오랜 저출산 여파로 초·중·고교 전체 학생수는 5년 뒤 300만명대까지 내려갈 것으로 관측된다.13일 교육부가 최근 발표한 ‘2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)’ 자료에 따르면 올해 전국 초등학교 1학년은 총 29만 8178명으로 지난해 32만 4040명보다 8.0% 감소했다. 광주, 충북, 전남 지역의 경우 올해 초등학교 입학생수가 각각 9220명, 9307명, 9476명으로, 처음으로 1만명선을 밑돌았다.2026~2031년 학생수는 한국교육개발원 교육기본통계, 국가데이터처 장래인구 추계, 행정안전부 주민등록인구통계 등을 토대로 학생 수를 예측한 통계이며, 지난해는 실측치(KEDI 교육기본통계)다.교육부는 지난해 추계에선 내년이 돼야 초등학교 입학생 수가 30만명 밑으로 내려갈 것으로 예상했지만, 주민등록인구, 취학률 등 여러 변수와 지난해 실측치를 반영해 그 시기를 1년 앞당겼다.한국교육개발원 교육통계연보에 따르면 초등학교 1학년 수는 2001년 69만 4256명으로 처음으로 70만명이 깨진 이후, 2008년 53만 4816명, 2009년 46만 8233명 등 급감했다. 이후 40만명대에서 횡보했지만, 2023년 40만 1752명, 2024년 35만 3713명 등 최근 들어 다시 감소폭이 커졌다.향후 전망도 밝지 않다. 교육부 추계에 따르면 초등학교 입학생수는 내년 27만 7674명, 2028년 26만 2309명, 2029년 24만 7591명, 2030년 23만 2268명, 2031년 22만 481명으로 계속 내리막을 걸을 것으로 보인다. 서울 학생 수는 올해 4만 2799명에서 2031년 2만 9868명으로 5년 새 30.2% 급감할 것으로 관측된다.초·중·고교 전체 학생 수는 지난해 501만 5310명에서 올해 483만 6890명으로 줄어 500만명선이 무너졌다. 2027년 466만 1385명, 2028년 448만 8023명, 2029년 428만 164명, 2030년 405만 6402명, 2031년 381만 1087명 등 꾸준히 감소해 300만명대로 내려앉을 것으로 예상된다.학령인구 감소는 교육계가 직면한 최대 해결 과제다. 대학들은 학생수 감소로 재정난에 시달리면서 등록금 인상을 둘러싸고 학생들과 대립을 거듭하고 있다. 정부는 학령인구 감소에 따른 교원 정원 감축을 시도하면서 교사들의 반발을 불렀다.김가현 기자