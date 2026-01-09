서정대 홍보대사 제작 컨텐츠 조회 수 ‘폭발’…전문대 브랜드 평판 6위 견인

이미지 확대 지난 8일 서정대학교 관계자와 2기 홍보대사들이 수료식 후 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공)

경기 양주 서정대학교 홍보대사(SEED) 2기 학생들이 기획·제작한 대학 홍보 영상이 폭발적인 조회수를 기록하며 대학의 브랜드 가치를 높이고 있다.서정대학교 홍보대사 2기는 지난 1년간 대학 공식 SNS 채널을 중심으로 학생의 시선에서 대학의 일상과 강점을 담은 영상·이미지 콘텐츠를 직접 제작해 홍보했다.최근 공개된 영상이 조회수 180만 회를 넘어섰고, 국제학생(미얀마)과 함께 제작한 유튜브 영상도 조회수 166만 회를 돌파했다.이 같은 학생 주도의 홍보 성과가 대학 인지도 향상으로 이어지면서 서정대는 2025년 7월 기준 전국 전문대학 브랜드평판 순위 6위에 올랐다.서정대는 지난 8일 홍보대사 2기 수료식에서 11명의 학생에게 수료증을 전달하고 지난 1년간 노고를 격려했다.김행영 서정대학교 입학홍보처장은 “앞으로도 한국 학생과 국제학생이 함께 참여하는 홍보대사 프로그램을 통해 글로벌 관점의 대학 홍보를 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.안승순 기자