경기온라인학교-포천자기주도학습센터, ‘수학’ 강좌 시범 운영…사교육 의존도↓

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 지난해 9월 17일 ‘2025학년도 경기온라인학교 정책 설명회’에서 학부모와 함께 그리는 경기미래교육 이야기를 주제로 소통을 하고 있다. (경기도교육청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청은 오는 12일부터 2월 13일까지 포천자기주도학습센터와 함께 ‘경기온라인학교 제4차 실시간 화상 강좌’를 온･오프라인 혼합 방식으로 시범 운영한다고 7일 밝혔다.경기온라인학교와 지역 자기주도학습센터 간 공공 협력 모델을 실증하는 사례로, 온라인 실시간 수업과 지역 학습공간을 결합한 경기온라인학교 자기주도학습 모델 구현에 초점을 둔다.학생들은 포천자기주도학습센터 학습공간에서 경기온라인학교 실시간 화상 강좌를 들으며 전문 강사의 체계적인 수업･질의응답·피드백 중심의 학습에 참여한다.도교육청은 시범 운영은 초등학교 5학년 수학 2개 강좌와 중학교 3학년 수학 1개 강좌를 개설해 학습 결손 예방과 자기주도학습 역량 강화를 동시에 지원한다. 이를 토대로 교육 인프라가 상대적으로 부족한 지역 학생들에게 공정한 학습 기회를 제공하고 사교육 의존을 낮추는 공공 협력형 학습 모델로 확산할 계획이다.도교육청은 경기온라인학교를 통해 시･공간 제약으로 인한 학습 소외가 없도록 배움의 기회를 확장하고 있다.안승순 기자